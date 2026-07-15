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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والدولار اليوم الأربعاء.. تعرف على التفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

يترقب المستثمرين والمتعاملين لتحركات سوق الصرف وأسعار الدولار خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية التي قد تؤثر على أداء العملة الأمريكية.

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 15 يوليو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.79 جنيه

سعر الشراء: 50.65 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 57.85 جنيه

سعر الشراء: 57.69 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 67.92 جنيه

سعر الشراء: 67.72 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.52 جنيه

سعر الشراء: 13.48 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.83 جنيه

سعر الشراء: 13.79 جنيه.

أسعار الدولار الدولار العملات الأجنبية اليورو

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