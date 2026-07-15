أسعار العملات الأجنبية والدولار اليوم الأربعاء.. تعرف على التفاصيل

يترقب المستثمرين والمتعاملين لتحركات سوق الصرف وأسعار الدولار خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية التي قد تؤثر على أداء العملة الأمريكية.

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 15 يوليو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.79 جنيه

سعر الشراء: 50.65 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 57.85 جنيه

سعر الشراء: 57.69 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 67.92 جنيه

سعر الشراء: 67.72 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.52 جنيه

سعر الشراء: 13.48 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.83 جنيه

سعر الشراء: 13.79 جنيه.