رئيس زراعة الشيوخ لـ"صدى البلد": 85% من الفلاحين في مصر يمتلكون فدانين

قال النائب محسن البطران ، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ، إن الفلاح يحقق ربح من الأردب ، ولكن من الناحية الأخرى نجد أن مستلزمات الإنتاج مرتفعة وأسعارها أكثر من الزيادة، مما يجعل الفلاح يتراجع عن الدخول في هذه الصناعة وهي صناعة الزراعة، لأن المزارع رجل أعمال، وإذا ربح سيزرع وإذا لم يربح فلن يزرع.

وأضاف البطران خلال حواره لـ"صدى البلد" : هناك مشكلة أخرى وهي عدم وجود توازن في قزمية المساحة ، خاصة وأن 80 % من الفلاحين في مصر يمتلكوا أقل من فدان ، و 85 % يمتلكوا فدان ونصف أو فدانين في الوادي القديم وليس الأراضي الجديدة ، بالإضافة إلى عدم استطاعتنا استخدام إي تكنولوجيا وغياب دور الجمعيات ، نظرا لتركيز الجمعيات على الأسمدة ، ولكن خلال الفترة القادمة "هيتشال" من الجمعيات الأسمدة طبقا للسياسة الجديدة ، لأنه لابد أن تكون هناك كفاءة في توزيع الأسمدة.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى أن التعاونيات كانت تعمل ودائما تساعد المزارع وتجمع محاصيل وتساعده في المعلومات والماكينات الزراعية وهذا كان سبب إنشاءها ، إلا أنه تم اختزال دور التعاونيات كله في توزيع السماد ، وبالتالي أصبح لدينا سعرين للسماد وهو سعر داخل الجمعية أو المنفذ وسعر السوق السوداء.

