ميناء دمياط يستقبل سفينة الحاويات العملاقة "METTE MAERSK" بمحطة تحيا مصر 1

استقبل ميناء دمياط سفينة الحاويات العملاقة "METTE MAERSK"، التابعة للخط الملاحي العالمي "ميرسك" والتي ترفع علم الدنمارك، حيث تراكت على أرصفة محطة الحاويات الجديدة "تحيا مصر 1". تأتي هذه الخطوة لتعكس المكانة المتنامية للميناء بين مواني البحر المتوسط، وتؤكد قدرته العالية على التعامل مع أحدث وأكبر سفن الحاويات في خطوط التجارة الدولية.

وتنتمي السفينة إلى فئة سفن الحاويات العملاقة بطول يبلغ 399 مترًا، وعرض 60 مترًا، وغاطس 16.10 متر، بحمولة كلية تصل إلى 194,849 طنًا، وشهدت الأرصفة تداول 4491 حاوية مكافئة من خلالها، مما يبرز حجم النشاط المتصاعد بالمحطة منذ بدء تشغيلها التجريبي التجاري مطلع العام الجاري، بفضل المنظومات التشغيلية المتقدمة وحرفية الكوادر البشرية بالميناء.

وأوضح اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن استقبال السفينة يأتي في ظل ما يشهده الميناء من طفرة تنموية غير مسبوقة عززت من قدراته التنافسية وجعلته أحد أهم الموانئ المحورية بمنطقة شرق البحر المتوسط، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي المتميز على خطوط الملاحة العالمية، وما يمتلكه من بنية تحتية متطورة تواكب المتغيرات المتسارعة في صناعة النقل البحري.

وأضاف أن محطة الحاويات "تحيا مصر 1" تُعد إحدى الركائز الرئيسية لهذه المنظومة، حيث تمثل إضافة نوعية لقدرات الميناء التشغيلية بفضل ما تتمتع به من أرصفة حديثة وتجهيزات متطورة ومعدات عملاقة ونظم تشغيل ذكية، بما يمكنها من استقبال السفن العملاقة وإنجاز عمليات التداول بكفاءة عالية ومعدلات إنتاجية تنافس كبرى المحطات العالمية.

وأشار إلى أن ميناء دمياط يواصل تنفيذ خططه الطموحة لتعزيز قدراته البحرية واستيعاب الأجيال المستقبلية من السفن العملاقة، من خلال مشروعات تطوير استراتيجية تشمل تطوير الأرصفة، وبناء محطات جديدة، وتعميق المجرى الملاحي وحوض الدوران، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة الميناء.

ويؤكد استقبال السفينة "METTE MAERSK" نجاح الجهود المستمرة لتطوير ميناء دمياط ورفع كفاءته التشغيلية، كما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها إمكاناته ومرافقه الحديثة لدى كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يدعم دوره في خدمة حركة التجارة الدولية ويعزز مكانته كأحد أهم الموانئ المحورية الرائدة في منطقة البحر المتوسط.