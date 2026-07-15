رئيس مصلحة الري يتابع ميدانيا أعمال التشغيل والصيانة بقناطر إسنا الجديدة بالأقصر

أجرى المهندس أيمن نضر، رئيس مصلحة الري، جولة تفقدية بقناطر إسنا الجديدة جنوب الأقصر ، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على كفاءة التشغيل بالمرافق والمنشآت التابعة للقناطر، يرافقه المهندس أشرف درويش، رئيس قطاع الري لمرافق ومشروعات الري بمدينة إسنا.

وكان في استقبال الوفد المهندس صالح إبراهيم بغدادي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي قنا والأقصر، والمهندس محمد النوبي خالد، مدير عام قناطر إسنا الجديدة، حيث استعرضا الموقف التنفيذي للأعمال الجارية وخطط المتابعة والصيانة الدورية.

وتضمنت الجولة تفقد مفيض قناطر إسنا الجديدة والهويسين الملاحيين، للاطمئنان على انتظام التشغيل وكفاءة المنظومة، ومتابعة أعمال الصيانة والتشغيل التي تضمن استمرار تقديم الخدمات بكفاءة عالية، والحفاظ على جاهزية المنشآت.

وأكدت الجولة أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف منشآت الري، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وضمان استدامة تشغيل المرافق الحيوية، ودعم حركة الملاحة النهرية وتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية.