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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ورش حكي وفنون وموسيقى ضمن النشاط الصيفي بثقافة الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شهد فرع ثقافة الأقصر سلسلة من الفعاليات بعدد من القصور والمكتبات، ضمن أجندة الأنشطة الصيفية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وقدم قصر ثقافة حاجر العديسات النشاط الصيفي بمدرسة الشهيد خيري محمد للتعليم الأساسي، وتضمن ورشة حكي بعنوان "دور قصور الثقافة في نشر الوعي"، تناولت أهمية قصور الثقافة في تعزيز الوعي المجتمعي، ونشر القيم الإيجابية، واكتشاف وتنمية مواهب الأطفال والشباب من خلال الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، بما يسهم في بناء شخصية واعية ومبدعة.

إلى جانب مسابقة ثقافية أعدتها ثناء محمود، أخصائي المكتبة العامة بالقصر، أعقبها تنفيذ ورشة أشغال فنية باستخدام ورق الفوم تدريب رحمة أحمد، ثم ورشة للرسم والتظليل بالقلم الرصاص تدريب شيرين محمد خير، أخصائي الفنون التشكيلية، واختتمت الفعاليات بفقرات ترفيهية للأطفال أعدتها بسمة أبو السعود، مسئول النشاط.

وفي قصر ثقافة الأقصر، نفذت ورشة فنية بعنوان "ألوان" تدريب صفاء حسن، أخصائي الفنون التشكيلية، وأسفرت عن إنتاج مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة التي عكست خيال الأطفال وإبداعاتهم، كما شهد القصر تنفيذ فقرة "لعبة الكراسي" للأطفال، والتي هدفت إلى تنمية سرعة البديهة والتركيز، وتعزيز روح الفريق والتعاون بين المشاركين، بالإضافة إلى ورشة لتعليم العزف على آلة الناي تدريب طه حساني بقسم الموسيقى العربية، وورشة للفنون الشعبية للأطفال تدريب علي جبريل.

وفي سياق متصل، وضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي نظم قصر ثقافة الطود يوما ثقافيا متنوعا شهد مشاركة من الأطفال الرواد، واستهلت فعالياته بمسابقة ثقافية هدفت إلى تنمية المعرفة العامة وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بين المشاركين، حيث تنوعت الأسئلة لتشمل مجالات ثقافية ومعرفية مختلفة، بما يسهم في إثراء معلومات الأطفال بأسلوب شيق وممتع.

وتواصلت الفعاليات بورشة للفنون التشكيلية بعنوان "الرسم بالألوان" تدريب هند مصطفى، إلى جانب ورشة للأشغال اليدوية "الكروشيه" تدريب نجاح علي، والتي هدفت إلى تعريف الأطفال بفن الكروشيه، وإبراز قيمته كأحد الفنون اليدوية الدقيقة التي تجمع بين الإبداع والإنتاج.

الاقصر اخبار الأقصر ثقافة الأقصر

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