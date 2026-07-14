60 طلبًا وشكوى من المواطنين في اللقاء المفتوح بمحافظة الأقصر

عُقد بديوان عام محافظة الأقصر، اللقاء المفتوح برئاسة اللواء محمد صحصاح، السكرتير العام المساعد لمحافظة الاقصر، وبحضور رؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات والمديريات، ووكلاء الوزارات، وذلك لبحث شكاوى وطلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأوضح حسن عبدالرحمن، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر، أن اللقاء شهد مناقشة وبحث 60 طلبًا وشكوى مقدمة من المواطنين، تنوعت بين طلبات خاصة بالمرافق والخدمات، والشؤون الاجتماعية، والإسكان، والتقنين، وعدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الجماهيرية.

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، خلال اللقاء، أنه وفقاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، سيتم دراسة وفحص كافة شكاوى المواطنين المقدمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لإيجاد أنسب الحلول التي تكفل حصول كل مواطن على حقه بما يحقق رضا المواطنين.

يأتي انعقاد اللقاء المفتوح بشكل دوري في إطار نهج محافظة الأقصر الرامي إلى ترسيخ مبادئ الشفافية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتقديم حلول عملية وسريعة لشكاوى المواطنين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أنحاء المحافظة.