دعم زواج 11 فتاة يتيمة فى قرى ومراكز الأقصر

تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، أكدت جمعية الأورمان انها نجحت فى دعم زواج عدد (11) فتاة يتيمة بدعم مادى بملغ 20 ألف جنيه لكل فتاة، بالإضافة الى توزيع هدايا عينية، وذلك لكل فتاة يتيمة مقبلة على الزواج فى إتمام زفافهن فى قرى ومراكز محافظة الأقصر.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الأقصر من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم .

وأكد السيد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالأقصر، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن فى بناء بيت الزوجية وإستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

وفى اطار متصل قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، فى بيان صحفى، بأنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة .

ولفت «شعبان»، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الأقصر التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.

مشيرًا الى أن الأورمان سبق لها ونفذت عدد من خدماتها الانسانية الرائدة لخدمة أهالي قرى مراكز الأقصر المختلفة من عمليات قلب وعيون وتسليم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية، وعمل مشاريع تنموية بالاضافة الى توزيع مساعدات موسمية ككراتين رمضان وتوزيع لحوم وبطاطين الشتاء .