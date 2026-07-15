الصحف السعودية تحتفي بصفقة محمود تريزيجيه وانضمامه للرياض

احتفت الصحف السعودية بصفقة نادي الرياض الجديدة، محمود تريزيجيه المنتقل حديثا لدوري روشن قادما من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري.

وتصدر تريزيجيه عناوين الصحف السعودية حيث عنونت صحيفة عكاظ " من الأهلي إلى الرياض .. تريزيجيه يوقع لـ المدرسة"

وأشارت الصحيفة إلى إنهاء نادي الرياض السعودي الاتفاق رسميا مع النادي الأهلي لضم نجم منتخب مصر خلال الميركاتو الصيفي الجاري باعتباره أحدث صفقات الفريق.

في حين عنونت صحيفة المدينه بـ " تريزيجيه ينضم للرياض" مشيرة إلى أنه وقع عقد مع النادي السعودي يمتد لمدة موسمين بقيمة تصل إلى 1.5 مليون دولار في الموسم .

وعنونت صحيفة المدرج " تريزيجيه في الدوري السعودي .. تحد جديد مع الرياض" مشيرا إلى طموح اللاعب المصري لخوض تجربة جديدة وكتابة فصل جديد في مسيرته الرياضية بعد مشواره مع الأهلي .

فيما أشارات صحيفة اليوم تحت عنوان " الرياض يحسم صفقة تريزيجيه " إلى إتمام كافة التفاصيل والأمور المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة لدعم صفوف الفريق