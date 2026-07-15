رئيسة اتحاد وكالات السفر الفرنسية: مصر ليست وجهة سياحية فقط.. ولدينا هوس بالحضارة المصرية

قالت فاليري بونيد، رئيسة اتحاد وكالات السفر الفرنسية EDV، إن العلاقة بين الفرنسي ومصر ليست مجرد علاقة سائح بوجهة سفر عابرة، بل هي قصة حب وشغف تاريخي عميق وممتد، متابعة: "ففي فرنسا لدينا مصطلح شهير هو "الإيجيبتومانيا"، ويعني الهوس بالحضارة المصرية والإعجاب بها، وهو ما يعكس عمق ارتباط الفرنسيين بتاريخ مصر وحضارتها".

وأضافت، خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ومروة فهمي، أن الصورة الذهنية لمصر لدى الفرنسيين مرت بمراحل مختلفة، مردفة: "إذا عدنا بضع سنوات إلى الوراء، نجد أنها كانت تتأثر أحيانًا ببعض الاضطرابات الإقليمية، وهو ما كان يخلق نوعًا من التردد لدى بعض المسافرين والسائحين".

وأوضحت أن اليوم تغيرت الصورة بشكل واضح، فمصر يُنظر إليها باعتبارها دولةً ديناميكيةً، عصريةً، آمنةً، وغايةً في الترحيب بالزائر، ويرى السائح الفرنسي أنها وجهة فريدة تجمع بين عراقة الماضي وتطور الحاضر.

وتابعت: "نحن في فرنسا نعشق مصر، ونعشق فنادقها، ومقاصدها السياحية، وآثارها الفرعونية، كما نقدر كثيرًا كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي يلمسها الزائر من المواطن المصري، لذلك أصبحت مصر بالنسبة للسائح الفرنسي وجهةً سياحيةً متكاملةً وآمنةً، يتطلع إلى زيارتها، وهو ما يجعلها واحدة من أهم الوجهات السياحية الجاذبة في السوق الفرنسية".