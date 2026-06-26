رحلة الأثري الصغير.. مبادرة تغرس حب الحضارة المصرية والانتماء في الأطفال

كشفت الدكتورة نرمين عاطف، مدير إدارة الوعي الأثري بمحافظة الفيوم، تفاصيل مبادرة "رحلة الأثري الصغير"، التي تستهدف تعريف الأطفال بالحضارة المصرية القديمة وتراثها بأسلوب تعليمي تفاعلي يجمع بين المعرفة والترفيه، بما يسهم في تنمية وعيهم الأثري وتعزيز انتمائهم الوطني خلال الإجازة الصيفية.

وأضافت الدكتورة نرمين عاطف، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير ومحمد جوهر، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن المبادرة تعد تجربة توعوية وتعليمية موجهة للأطفال، وتهدف إلى تقديم الحضارة المصرية بصورة مبسطة وممتعة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، إلى جانب غرس قيم حب الوطن والحفاظ على التراث الثقافي لدى الأجيال الجديدة.

وأوضحت أن فكرة المبادرة جاءت لاستثمار أوقات فراغ الأطفال خلال الإجازة الصيفية، وتوجيه استخدامهم للتكنولوجيا إلى مسار تعليمي مفيد، مؤكدة أن بناء الوعي يبدأ منذ الصغر، وأن تعريف الأطفال بتاريخ وحضارة مصر يسهم في تكوين شخصيات واعية وفخورة بهويتها الوطنية.

وأشارت إلى أن المبادرة تعتمد في مرحلتها الأولى على تقديم محاضرات وندوات أثرية عبر الإنترنت، تتولى هي شرح موضوع مختلف في كل لقاء، قبل الانتقال إلى مجموعة من الأنشطة والورش الفنية التي تتيح للأطفال تطبيق ما تعلموه بطريقة عملية وتفاعلية.

وأضافت أن البرنامج يتضمن ورشًا للرسم والتلوين المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، إلى جانب تعليم الأطفال مبادئ الكتابة بالهيروغليفية، فضلًا عن أنشطة عملية للتعرف على أدوات المصري القديم والخامات التي استخدمها، بمشاركة متخصصين في المجالات الفنية.

وأكدت أن المبادرة تشمل أيضًا مسابقات أثرية تعتمد على المعلومات التي يحصل عليها الأطفال خلال المحاضرات، مع تقديم جوائز تشجيعية وتنظيم زيارات ميدانية للمواقع الأثرية، بهدف تحفيز المشاركين على التعلم وتعميق ارتباطهم بالتراث المصري.

