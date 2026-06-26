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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قُربات يوم الجمعة.. اغتنم فضلها

قُربات يوم الجمعة.. اغتنم فضلها
قُربات يوم الجمعة.. اغتنم فضلها
شيماء جمال

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن قُربات يوم الجمعة.

قربات يوم الجمعة

وقال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إن من قربات يوم الجمعة:
▪️الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ
قال سيدنا رسول الله ﷺ: «إنَّ مِن أفضلِ أيَّامِكُمُ الجمعةَ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ قُبِضَ، وفيهِ نَفخةُ الصُّورِ، وفيهِ الصَّعقةُ، فأَكْثروا عليَّ منَ الصَّلاةِ فيهِ، فإنَّ صَلاتَكُم معروضةٌ عليَّ». [أخرجه الحاكم]


▪️قراءة سورة الكهف
قال سيدنا رسول الله ﷺ: «من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ أضاء له من النورِ ما بين الجمُعَتَين» [أخرجه الحاكم وغيره]
▪️الإكثار من الدعاء
قال سيدنا رسول الله ﷺ: «إنَّ في الجُمُعَةِ لَساعَةً، لا يُوافِقُها مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ فيها خَيْرًا، إلَّا أعْطاهُ إيَّاهُ، قالَ: وهي ساعَةٌ خَفِيفَةٌ -أي وقتها قليل-» [متفق عليه]

سنن يوم الجمعة

وعن سنن يوم الجمعة ، والتي يبحث المسلمون عنها كل أسبوع في هذا اليوم المبارك للاقتداء بسنة الحبيب المصطفى وفعل ما كان يفعله النبي، حيث فيها الخير الكثير للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، لو فعلوها واستمروا عليها، وهنا نوضح فيما يلي سنن يوم الجمعة للتذكير بها والحث على فعلها.

ومن سنن يوم الجمعة، أن رسول الله حث الاغتسال والتطيب والتسوك بيوم الجمعة خاصة، حيث جعلها -صلى الله عليه وسلم- من السُنن المستحب أدائها في هذا اليوم.

ومن أفضل صيغ الصلاة على النبي، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما علي نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضي به الحوائج وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويُستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى ال بيته الكرام الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا.

فالإكثار من الصلاة على النبي من سنن يوم الجمعة بما ورد أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلاَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أوَ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

سنن يوم الجمعة الجمعة يوم الجمعة قربات يوم الجمعة سورة الكهف

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