تناول 3 ثمرات .. فاكهة صيفية تدعم القلب وتنظم مستوى السكر في الدم

كشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، عن الفوائد الصحية للتين الشوكي، مؤكدة أنه من أبرز الفواكه الصيفية التي تساهم في دعم صحة القلب وتحسين عمليات التمثيل الغذائي، فضلًا عن دوره في تعزيز الشعور بالشبع وتنظيم مستويات السكر في الدم.

وأضافت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن متلازمة التمثيل الغذائي تعد من أبرز المشكلات الصحية في العصر الحالي، حيث تبدأ غالبًا بالسمنة ثم ارتفاع ضغط الدم واضطراب مستويات السكر والكوليسترول، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة إذا لم يتم التعامل معه مبكرًا.

وأوضحت أن التين الشوكي يتميز باحتوائه على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية، إلى جانب الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يجعله من أفضل الفواكه التي تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، وتعزيز الإحساس بالشبع، خاصة للأشخاص الراغبين في إنقاص الوزن.

وأكدت أن الألياف الموجودة في التين الشوكي تساهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، والمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول الضار، فضلًا عن تحسين عملية الهضم وتقليل فرص الإصابة بالإمساك عند تناوله باعتدال.

وأشارت إلى أن البذور الموجودة داخل التين الشوكي لا تمثل مشكلة لمعظم الأشخاص، لكنها نصحت بعدم الإفراط في تناوله، موضحة أن الكمية المناسبة تتراوح بين ثمرتين إلى ثلاث ثمرات يوميًا مع شرب كمية كافية من المياه، بينما يفضل أصحاب الأمعاء الحساسة التوقف عن تناوله إذا شعروا بأي اضطرابات هضمية.

وأضافت أن تناول التين الشوكي في صورته الطبيعية أفضل من تحويله إلى عصير، لأن عصره أو تصفيته يؤدي إلى فقدان جزء كبير من الألياف الغذائية، وهو ما يقلل من فوائده في تعزيز الشبع والمحافظة على استقرار مستويات السكر في الدم.