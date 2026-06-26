الألياف القابلة للذوبان.. سلاح طبيعي للمساعدة في التخلص من دهون البطن

يرتبط تراكم الدهون في منطقة البطن بزيادة خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني، ما يدفع الكثيرين للبحث عن وسائل طبيعية تساعد على تقليلها. وتعد الألياف القابلة للذوبان من أبرز العناصر الغذائية التي قد تدعم فقدان الوزن والحد من دهون البطن عند تناولها ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن.

ووفقًا لما أورده موقع Healthline، فإن الألياف القابلة للذوبان تختلف عن الأنواع الأخرى من الألياف بقدرتها على امتصاص الماء وتكوين مادة هلامية داخل الجهاز الهضمي، وهو ما يبطئ عملية الهضم ويمنح الشعور بالشبع لفترة أطول، فضلًا عن فوائدها الأخرى المرتبطة بصحة الأمعاء والتمثيل الغذائي.

كيف تساعد الألياف القابلة للذوبان على تقليل دهون البطن؟

تعزيز صحة بكتيريا الأمعاء

تعمل الألياف القابلة للذوبان كغذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يساهم في زيادة تنوعها وتحسين توازنها. وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بميكروبيوم معوي أكثر تنوعًا يكونون أقل عرضة لتراكم الدهون الحشوية ودهون البطن.

تحفيز إنتاج أحماض دهنية مفيدة

عند تخمير الألياف القابلة للذوبان داخل الأمعاء، تنتج البكتيريا النافعة أحماضًا دهنية قصيرة السلسلة، وهي مركبات ترتبط بعدد من الفوائد الصحية، من بينها:

تقليل تخزين الدهون في الجسم.

تعزيز معدلات حرق الدهون.

المساعدة في الحد من تراكم الدهون بمنطقة البطن.

كبح الشهية وتقليل السعرات الحرارية

تساهم الألياف القابلة للذوبان في زيادة الإحساس بالشبع وتقليل الشعور بالجوع، ما يساعد على خفض كمية الطعام المتناولة خلال اليوم. كما تلعب دورًا في تنظيم هرمون الجريلين، المسؤول عن تحفيز الشهية، الأمر الذي قد يدعم التحكم في الوزن على المدى الطويل.

إبطاء عملية الهضم

يساعد تكوين المادة الهلامية داخل الجهاز الهضمي على إبطاء انتقال الطعام، وهو ما يساهم في استقرار مستويات السكر في الدم ويقلل من نوبات الجوع المفاجئة بين الوجبات.

أبرز المصادر الطبيعية للألياف القابلة للذوبان

يمكن الحصول على الألياف القابلة للذوبان من العديد من الأطعمة النباتية، من أبرزها:

الشوفان.

البقوليات.

بذور الكتان.

البطاطا الحلوة.

البرتقال.

المشمش.

كرنب بروكسل.

ورغم الفوائد المتعددة للألياف القابلة للذوبان، فإنها لا تؤدي بمفردها إلى التخلص من دهون البطن، بل تحقق أفضل نتائجها عند دمجها مع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على نمط حياة صحي.