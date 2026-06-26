أمن الإسماعيلية يفحص واقعة العثور علي جثة مواطن اعلي كوبري الجلاء

شهد نطاق كوبري الجلاء التابع لمركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم، حالة من الاستنفار الأمني عقب العثور على جثة أحد المواطنين في ظروف غامضة، ما استدعى انتقال الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف إلى موقع البلاغ.



وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان شخص أعلى كوبري الجلاء، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة إلى مكان الواقعة، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الموقع لإجراء المعاينة اللازمة.



وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما بدأت الأجهزة المختصة في فحص ملابسات الواقعة وسماع أقوال الشهود ومراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثمان، للوقوف على أسباب الحادث وظروفه.



كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف كافة تفاصيل الحادث وملابساته.