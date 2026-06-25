حنان مطاوع تستمتع بزيارة المتحف المصري الكبير.. وتشيد بعظمة الحضارة المصرية

لفتت الفنانة حنان مطاوع أنظار متابعيها بأحدث إطلالة لها، وذلك خلال زيارة قامت بها إلى المتحف المصري الكبير، حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور التي حظيت بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت حنان مطاوع الصور من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، معبرة عن إعجابها الكبير بالمتحف، مؤكدة أن الزيارة كانت تجربة مميزة، كما أعربت عن فخرها بما يعكسه هذا الصرح من عظمة الحضارة المصرية وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين.

وظهرت الفنانة بإطلالة بسيطة وعصرية، إذ ارتدت قميصًا يجمع بين اللونين الأبيض والأزرق، ونسقت معه بنطال جينز، في إطلالة نالت استحسان متابعيها.

وتلقى المنشور العديد من التعليقات الإيجابية من الجمهور، الذين أشادوا بإطلالتها وجمالها، معبرين عن إعجابهم بالصور التي شاركتها من داخل المتحف.

يُذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع الدرامية كان مشاركتها في مسلسل الكينج، الذي عُرض خلال موسم رمضان 2026، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم محمد إمام، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، وعمرو عبد الجليل، والعمل من إخراج شيرين عادل