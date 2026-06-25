أول تعليق من جيهان الشماشرجي بعد تبرأتها في قضية السرقة بالإكراه

حرصت الفنانة جيهان الشماشرجي على التعليق لأول مرة بعد صدور حكم ببراءتها في قضية السرقة بالإكراه التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.

ونشرت جيهان الشماشرجي عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، رسالة قصيرة كتبت فيها: “الحمدلله دائمًا وأبدًا”، وذلك بعد ساعات من صدور الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين قد قضت ببراءة الفنانة جيهان الشماشرجي وآخرين من الاتهامات المنسوبة إليهم في قضية السرقة بالإكراه، لتسدل بذلك الستار على واحدة من أبرز الأزمات التي أثيرت حول الفنانة خلال الفترة الأخيرة.