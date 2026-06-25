بعد براءتها.. القصة الكاملة لأزمة اتهام جيهان الشماشرجي بالسرقة بالإكراه

أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين الستار على القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، بعدما قضت ببراءة الفنانة جيهان الشماشرجي وآخرين من الاتهامات المنسوبة إليهم في قضية السرقة بالإكراه، لتنتهي بذلك واحدة من أكثر الأزمات التي أثيرت حول الفنانة خلال الفترة الأخيرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قرار النيابة العامة بإحالة الفنانة جيهان الشماشرجي وأربعة متهمين آخرين، كان مخلى سبيلهم، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة، وذلك على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على منقولات مملوكة لإحدى السيدات عن طريق الإكراه.

ووفقًا لما ورد في أوراق التحقيقات، فإن المتهمين توجهوا إلى مكان الواقعة مستخدمين سيارة، حيث جرى الاستيلاء على بعض المنقولات الخاصة بالمجني عليها.

وأشارت التحقيقات إلى أنه أثناء محاولة السيدة مقاومة المتهمين ومنعهم من الاستيلاء على ممتلكاتها، تعرضت للإصابة بعد أن صدمتها السيارة المستخدمة في الواقعة، قبل أن يتمكن المتهمون من مغادرة المكان.

كما تضمنت الاتهامات المنسوبة للمتهمين حيازة أداة عبارة عن "شاكوش" دون وجود مبرر قانوني أو ضرورة مهنية لحيازته، وهو ما تم تضمينه ضمن بنود القضية التي باشرتها جهات التحقيق.

وخلال سير القضية، أثارت إحالة الفنانة إلى محكمة الجنايات حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية، الأمر الذي دفع فريق دفاعها إلى إصدار بيان رسمي لتوضيح موقفها القانوني.

وأكد الدكتور سمير جاويد محمد، وكيل الفنانة، في بيان صادر عن مؤسسة المتخصصون للاستشارات القانونية والتحكيم، أن القضية تعود في الأساس إلى نزاع وخلافات بين أطراف أخرى ترتبط بشركة تجارية، مشددًا على أن الفنانة لا علاقة لها بجوهر هذا النزاع.

وأوضح البيان أن ورود اسم جيهان الشماشرجي ضمن قائمة المتهمين لا يعني ثبوت ارتكابها لأي جريمة، لافتًا إلى أن القضية كانت لا تزال قيد نظر القضاء في ذلك الوقت، وأن الأحكام القضائية وحدها هي الفيصل في تحديد المسئوليات وإثبات الاتهامات أو نفيها.

كما طالب الدفاع مختلف وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم التسرع في نشر أخبار أو معلومات قد تمس السمعة والشرف قبل صدور أحكام قضائية نهائية، مؤكدًا ثقته الكاملة في نزاهة واستقلال القضاء المصري.

وبعد أشهر من تداول القضية وما صاحبها من جدل واسع، جاء حكم محكمة الجنايات بالبراءة ليضع نهاية للأزمة القانونية التي واجهت الفنانة، ويؤكد مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.

وتُعد جيهان الشماشرجي من الفنانات اللاتي حققن حضورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية الناجحة، حيث استطاعت أن تترك بصمة مميزة لدى الجمهور بفضل أدائها المتنوع وقدرتها على تجسيد شخصيات مختلفة.