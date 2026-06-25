عرض فتاة المترو ضمن تعاون بين المهرجان القومي للمسرح وصندوق التنمية الثقافية

قُدم العرض المسرحي «فتاة المترو» ضمن تجربة إنتاجية مشتركة بين المهرجان القومي للمسرح المصري وصندوق التنمية الثقافية، في إطار تعاون يهدف إلى طرح أعمال مسرحية جديدة وإتاحة الفرصة لطاقات شابة على خشبة المسرح.

وتناول العرض شخصية «فتاة المترو» بأبعادها النفسية والاجتماعية، حيث شكّلت محورًا رئيسيًا للأحداث.

وقدمت الفنانة ريم طارق دور البطولة، بشكل أشاد به الجميع مجسدة الشخصية من خلال أداء اعتمد على التنقل بين حالات شعورية متعددة بما يخدم تطور السياق الدرامي.

ويأتي تقديم العمل ضمن توجه المهرجان لإشراك عناصر شابة في مشروعاته الفنية، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، بما يسهم في دعم الحركة المسرحية وفتح المجال أمام تجارب جديدة.

ويمثل «فتاة المترو» إضافة إلى العروض التي قُدمت ضمن الفعاليات الرسمية، ولاقى تفاعلًا من الجمهور خلال فترة عرضه.