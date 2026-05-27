بفستان أبيض.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

نشرت الفنانة حنان مطاوع ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وخطفت حنان مطاوع الأنظار بإطلالة جذابة لافته مرتدية فستانا أبيض مشجر باللون الأزرق، ليكشف عن جمالها وأناقتها.

وكانت قد أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية فرحة مصر، التي أُقيمت بحضور السيدة انتصار السيسي، وشهدت زفاف ألف عريس وعروس من مختلف محافظات مصر، ضمن مبادرة تهدف إلى دعم الشباب المقبلين على الزواج وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وقالت حنان مطاوع لـ «صدى البلد»، إنها تشعر بالفخر لمشاركتها في هذه الاحتفالية، معبرة عن سعادتها الكبيرة بالأجواء المميزة التي شهدها الحدث، قائلة: «حسيت إن إحنا كلنا عيلة واحدة».

وأشارت إلى أن الاحتفالية حملت أجواء إنسانية مميزة، وهو ما جعلها تشعر بسعادة كبيرة خلال مشاركتها.