فن وثقافة

«7 Dogs » يتصدر إيرادات السينما في وقفة عيد الأضحى.. و«أسد» في المركز الثاني

تقى الجيزاوي

تشهد دور العرض السينمائية في مصر منافسة قوية بين عدد من الأفلام المعروضة حاليًا، وسط تباين في إيرادات شباك التذاكر خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار تصدر بعض الأعمال لقائمة الأكثر تحقيقًا للإيرادات.


وتصدر فيلم 7dogs  إيرادات شباك التذاكر في السينما المصرية خلال يوم وقفة عيد الأضحى محققًا نحو 6 ملايين و679 ألف جنيه، وفقًا لبيانات موقع filmyard لإيرادات السينما.

ويُعد الفيلم من أبرز الأعمال، حيث يشارك في بطولته النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، ومن إخراج الثنائي العالمي بلال فلاح وعادل العربي، اللذين قدما من قبل أعمال أكشن عالمية بارزة، فيما كتب السيناريو والحوار محمد الدباح.


وفي المركز الثاني، جاء فيلم أسد، محققًا إيرادات بلغت مليونًا و247 ألف جنيه، وتدور أحداثه في القرن التاسع عشر حول قصة “أسد” الذي يدخل في صراع ممتد بعد تحوله إلى رمز للتمرد ضد العبودية، في إطار درامي تاريخي.


ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، ورزان جمال، وعلي قاسم، وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وعمرو القاضي، مع ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش، ومن إخراج محمد دياب.

أما فيلم الكلام على إيه فجاء في المركز الثالث بإيرادات بلغت مليونًا و201 ألف جنيه، وهو عمل اجتماعي كوميدي يدور حول مجموعة من الأزواج في ليلة زفافهم الأولى وما يواجهونه من مواقف مفاجئة.

ويضم الفيلم عددًا من النجوم، من بينهم أحمد حاتم، جيهان الشماشرجي، آية سماحة، سيد رجب، وانتصار، وهو من إخراج ساندرو كنعان وتأليف أحمد بدوي.

كما سجل فيلم إذما إيرادات بلغت 340 ألف جنيه، بينما حقق فيلم برشامة إيرادات وصلت إلى 65 ألف جنيه، في ظل استمرار المنافسة بين الأعمال المعروضة في دور السينما.

 

