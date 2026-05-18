أول تعليق من حنان مطاوع بعد مشاركتها في احتفالية فرحة مصر

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها صورا من احتفالية فرحة مصر، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

و علقت حنان مطاوع علي الصورة كاتبة: "تشرفت بتقديم حفل "فرحة مصر" بحضور السيدة انتصار السيسي.. يا رب دايمًا مصر بتفرح وكل حياتنا أفراح".

وقالت الفنانة حنان مطاوع، خلال تقديمها احتفالية فرحة مصر لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج: “النهارده مش مجرد احتفالية، النهارده ليلة مختلفة.. ليلة مليانة حب، وممتلئة بالدعوات الخارجة من القلب، والفرحة المرسومة في كل عين”.

وأوضحت أن النهارده بنشهد حكاية من أجمل الحكايات، حكاية اتبنت على المودة والرحمة والنية الصافية، علشان تبدأ رحلة جديدة عنوانها الحب والسند والأمان.

وتابعت: “اليوم ليس مجرد فرحة عرائس، بل هو فرحة أمهات حلمن برؤية أبنائهن في أسعد اللحظات، وآباء كانوا ينتظرون هذه الفرحة طويلًا”، مؤكدة أن السعادة مرسومة في عيون كل أسرة.