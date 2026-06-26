تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

انتهت مواجهة باراجواي وأستراليا بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان فرانسيسكو ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

وشهدت المباراة أداءً متوازنًا بين المنتخبين، حيث سعى كل طرف إلى تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث لضمان العبور إلى دور الـ32، إلا أن المحاولات الهجومية افتقدت اللمسة الأخيرة، في ظل التنظيم الدفاعي الجيد من الجانبين، لينتهي اللقاء بالتعادل وتقاسم النقاط.

موقف المنتخبين في المجموعة

رفع التعادل رصيد منتخب باراجواي إلى أربع نقاط، ليحتل المركز الثالث في المجموعة، بينما وصل منتخب أستراليا إلى الرصيد نفسه، لكنه حافظ على المركز الثاني بفارق الأهداف، ليقترب من التأهل إلى الدور المقبل.

وفي المقابل، لا تزال آمال منتخب باراجواي قائمة في بلوغ دور الـ32، إذ ينتظر حسم ترتيب أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث، وهو النظام المعتمد في النسخة الحالية من البطولة بمشاركة ثمانية وأربعين منتخبًا.

تأثير النتيجة على منتخب مصر

جاءت نتيجة التعادل لتؤجل حسم تأهل منتخب مصر رسميًا إلى دور الـ32، بعدما كان المنتخب المصري يترقب فوز أحد الفريقين في هذه المواجهة، وهو ما كان سيمنحه بطاقة التأهل بشكل مباشر قبل خوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات.

وبذلك، يبقى موقف المجموعة مفتوحًا، في انتظار نتائج المباريات المتبقية التي ستحدد هوية المنتخبات المتأهلة سواء مباشرة أو عبر قائمة أفضل أصحاب المركز الثالث.

تشكيل منتخب أستراليا

دخل منتخب أستراليا المباراة بتشكيل ضم باتريك بيتش في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع أليساندرو سيركاتي، وجوردان بوش، وعزيز بهيتش، وهاري سوتار، ولوكاس هيرينجت.

وفي خط الوسط شارك كونور ميتكالف، وأيدن أونيل، وجاكسون إيرفين، بينما قاد الهجوم كل من نيستوري إيرانكوندا وكريستيان فولباتو، لكن التشكيلة لم تتمكن من فك التكتل الدفاعي لمنتخب باراجواي، لتنتهي المباراة دون أهداف ويحصد كل منتخب نقطة واحدة.