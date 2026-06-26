خبير تنمية بشرية: السوشيال ميديا تخطف انتباهك بسبب الدوبامين.. وهذه حقيقة الإدمان

كشف الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، أسباب تعلق الكثيرين بالهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المشكلة لا تكمن في التكنولوجيا نفسها، وإنما في طريقة استخدامنا لها، وما تسببه من تأثيرات على الدماغ والانتباه.

وأضاف طارق إلياس، خلال لقائه مع نهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن كثيرًا من الأشخاص يمسكون الهاتف بهدف تنفيذ مهمة بسيطة، مثل الرد على رسالة، لكنهم يجدون أنفسهم بعد ذلك ينتقلون بين المحتويات المختلفة لساعات دون إدراك، في رحلة متواصلة من تصفح مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح طارق إلياس، أن طريقة عرض المحتوى على منصات التواصل تشبه إلى حد كبير الأفلام السينمائية، إلا أنها تقدم الأحداث والمعلومات بصورة سريعة ومكثفة خلال دقائق معدودة، وهو ما يجعل العقل يستجيب لها بسهولة ويستمر في متابعتها.

وأشار إلى أن هرمون الدوبامين يلعب دورًا رئيسيًا في هذه الحالة، إذ يرتبط بالتركيز وتنشيط الذاكرة، موضحًا أن الدماغ يربط باستمرار بين المحتوى الذي يشاهده الشخص والمعلومات المخزنة لديه، ما يدفعه إلى مواصلة التصفح دون أن يشعر بمرور الوقت.