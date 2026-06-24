قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سنتكوم: مقتل قيادي في داعش خلال غارة جوية على سوريا
التأمين الاجتماعي: الحد الأقصى لصاحب المعاش الذي يخرج هذا العام 13360 جنيها
الجميع سئموا منك حتى اليهودي كوشنر.. تفاصيل مكالمة حادة بين ترامب ونتنياهو
خاصة الصحة والتعليم.. رئيس الوزراء: الموازنة الجديدة تستهدف مواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
اعرف نتيجتك الآن.. محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.37%
شكرا للرئيس السيسي.. تعليق قوي من أحمد موسى على قرار زيادة المعاشات | بث مباشر
ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس
برلماني: الرئيس السيسي يواصل دعم منظومة الحماية الاجتماعية بزيادة المعاشات 15%
القرار ده يخفف الأعباء المعيشية.. أحمد موسى عن زيادة المعاشات: شكرا للرئيس السيسي
ترامب لـ نتنياهو: الجميع سئموا منك حتى الشخصين اليهوديين المشاركين في المكالمة معنا سئما منك
صدمة عالمية.. نيسان تودع أشهر سيارة كهربائية إلى الأبد
نقيب الصحفيين يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد "قمة القاهرة للإبداع" لاستغلال شعار النقابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟

قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟
قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟
أسماء عبد الحفيظ

في زمن لم تكن فيه الهواتف الذكية تسيطر على تفاصيل الحياة اليومية، ولم تكن مواقع التواصل الاجتماعي مصدرًا للمعلومات أو العلاقات، نشأت نساء جيل إكس وسط ظروف مختلفة تمامًا عن الأجيال الحالية. فقد تربين على تحمل المسؤولية مبكرًا، واتخاذ القرارات بأنفسهن، والتعامل مع التحديات دون الاعتماد المستمر على الآخرين.

قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟

ويُطلق على أبناء جيل إكس، المولودين بين عامي 1965 و1980، لقب "جيل المفتاح"، في إشارة إلى اعتمادهم الكبير على أنفسهم خلال سنوات الطفولة والمراهقة. ويرى خبراء أن هذه التجربة أسهمت في تكوين شخصيات أكثر صلابة ومرونة، خاصة لدى النساء.

ووفقًا لما نشره موقع YourTango، هناك مجموعة من العوامل التي ساعدت نساء هذا الجيل على اكتساب قوة شخصية واستقلالية ما زالت تميزهن حتى اليوم.

قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟

الصبر كان أسلوب حياة لا مهارة مكتسبة

على عكس ما يحدث حاليًا، لم يكن الحصول على ما يرغبن به أمرًا فوريًا. كانت الكثير من الأمور تحتاج إلى وقت وجهد وانتظار، سواء شراء منتج معين أو مشاهدة الصور بعد تحميضها أو حتى انتظار مكالمة هاتفية. هذا النمط من الحياة ساعد على بناء قدرة عالية على الصبر وتحمل التأخير وعدم التعلق بالإشباع السريع.

الكتب كانت نافذتهن الأولى إلى العالم

قبل هيمنة الشاشات والمنصات الرقمية، كانت القراءة جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية. أمضت نساء جيل إكس ساعات طويلة بين الكتب والروايات والمجلات، ما ساعد على تنمية الخيال وتوسيع الثقافة العامة وتعزيز مهارات التفكير النقدي والتحليل. كما أسهمت القراءة المنتظمة في تحسين القدرة على التركيز وفهم الآخرين بصورة أعمق.

علاقات اجتماعية أكثر واقعية وعمقًا

قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟

لم تكن الصداقات تُقاس بعدد المتابعين أو الإعجابات، بل كانت تُبنى من خلال اللقاءات المباشرة والتجارب المشتركة. تعلمت نساء جيل إكس كيفية حل الخلافات بالحوار والتواصل المباشر، واكتسبن مهارات اجتماعية قوية ساعدتهن على بناء علاقات أكثر استقرارًا وعمقًا.

مواجهة المشاعر دون تطبيقات أو نصائح جاهزة

في ذلك الوقت لم تكن موضوعات الصحة النفسية متداولة بالشكل الحالي، لذلك اضطرت كثير من الفتيات إلى التعامل مع مشاعرهن والتكيف مع الضغوط بمفردهن. ورغم أن هذه التجربة لم تكن مثالية دائمًا، فإنها ساهمت في تنمية القدرة على الصمود النفسي وإدارة الضغوط الحياتية بدرجة أكبر من الاستقلالية.

حل المشكلات أصبح جزءًا من شخصياتهن

الاعتماد على النفس لم يكن خيارًا بل ضرورة يومية. فقد اعتادت فتيات جيل إكس مواجهة المشكلات والبحث عن حلول عملية دون انتظار تدخل الآخرين. هذه الخبرات المتراكمة عززت لديهن الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرارات والتصرف بحكمة في المواقف الصعبة.

الثقة بالنفس جاءت من الداخل

لم تنشأ نساء جيل إكس في بيئة تعتمد على الثناء المستمر أو المكافآت الفورية. لذلك تعلمن تقدير جهودهن والاعتماد على شعورهن الشخصي بالإنجاز بدلاً من انتظار الاعتراف الخارجي. ويعتبر خبراء التنمية البشرية أن هذه السمة من أبرز أسباب قوة شخصياتهن واستقلاليتهن حتى اليوم.

الهواتف عصر الهواتف والسوشيال ميديا 6 أسرار جعلت نساء جيل 6 أسرار جعلت نساء جيل إكس أكثر قوة واعتمادًا على الذات قبل السوشيال ميديا كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية برقم الجلوس

ترشيحاتنا

سارة عوض طبيبة اسنان شبرا الخيمة

طبيبة أسنان شبرا.. 3 جهات تتحرك استجابة لصرخة سارة عوض

الحج السياحي

شركات السياحة: 28 يناير إصدار تأشيرات حج موسم 2027

خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

وزير الصحة يبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية تنفيذ قرار أمراض الكبد الدهني

بالصور

لخفض التكاليف.. نيسان تعلق تطوير قشقاي الكهربائية

نيسان
نيسان
نيسان

لأكل العيش.. أسعار لادا جرانتا المستعملة في مصر

لادا جرانتا
لادا جرانتا
لادا جرانتا

قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟

قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟
قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟
قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟

خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها

خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها
خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها
خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها

فيديو

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

شيرين عبد الوهاب

«تباعًا تباعًا» تحافظ على مكانها بين الأكثر استماعًا لشيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

المزيد