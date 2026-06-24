هل نشر أعمال الخير على السوشيال ميديا رياء؟.. أمين الإفتاء يوضح

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتابعات حول حكم إظهار أعمال الخير على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الأصل في فعل الخير أن يكون سرًا بين العبد وربه.

هل نشر أعمال الخير على السوشيال ميديا رياء؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، أن إظهار العمل الصالح يتوقف على النية، فإذا كان القصد منه الرياء وطلب مدح الناس فإن ذلك يُفسد العمل ولا يُقبل.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن العمل الواحد قد يختلف حكمه باختلاف النية، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات»، موضحًا أن إظهار الصدقة قد يكون محمودًا إذا كان الهدف منه تشجيع الآخرين على فعل الخير وتحفيزهم على المشاركة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هناك ضابطًا مهمًا في هذا الأمر، وهو عدم جرح مشاعر الفقراء أو التشهير بهم، مؤكدًا أنه لا يجوز تصوير المحتاجين أو ذكر أسمائهم على سبيل التفاخر أو الإظهار، لما في ذلك من انتهاك لكرامتهم.

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن أفضل الصدقات هي ما يسد احتياجات الفقراء الأساسية، مثل إطعام الجائع وعلاج المريض وتعليم المحتاجين، مع مراعاة تقديم ما هو أنفع لهم، سواء كان مالًا أو طعامًا، وفقًا لظروف كل حالة.