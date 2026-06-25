قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
براءة بهاء حسني من سب وقذف حسين الجسمي .. ماذا حدث؟
لينا صوفيا تبكي بعد نجاتها من حادث سير.. وتؤكد: كنت خايفة أكون أنا الغلطانة
أخبار السيارات | موديلات صينية 2026 سيدان جديدة في مصر.. انطلاق شاحنة رام 1500 TRX موديل 2027 .. طلاء فائق السواد يمتص الضوء بنسبة 99.9%
حنان مطاوع تستمتع بزيارة المتحف المصري الكبير.. وتشيد بعظمة الحضارة المصرية
أول تعليق من جيهان الشماشرجي بعد تبرأتها في قضية السرقة بالإكراه
مجلس الوزراء يستعرض النقلة النوعية في شكل وأداء المنافذ التموينية عبر سلسلة "CARRY ON"
مصر تعرب عن تعازيها لـ فنزويلا في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والذهب والعملات.. إسرائيل تواصل استهدافها للأطفال الفلسطينيين.. نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة
موجة أوروبا الملتهبة تثير التساؤلات.. هل تتأثر مصر بالقبة الحرارية؟
من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق
3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات
ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026 قبل مباراة إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور
أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور
أوركيد سامي

حظيت نسرين كرارة، شقيقة النجم  أمير كرارة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما تحدثت بصراحة عن تجربتها مع مرض البهاق، كاشفة عن رحلة طويلة من التحديات النفسية والإنسانية التي عاشتها حتى وصلت إلى مرحلة التقبل والتصالح مع نفسها.

وشاركت نسرين متابعيها رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، استعرضت خلالها تفاصيل مشوارها مع المرض، موضحة أنها مرت بمراحل عديدة من المقاومة والرفض قبل أن تتغير نظرتها للأمر بشكل كامل.

وأكدت أنها حاولت كثيرًا مواجهة المرض والتأقلم مع آثاره، إلا أنها كانت تعود في كل مرة إلى مشاعر الضعف والحيرة، مشيرة إلى أنها بحثت طويلًا عن مصدر للقوة داخلها يساعدها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وأضافت أن نقطة التحول الحقيقية جاءت عندما قررت التوقف عن محاربة الواقع، واختيار طريق مختلف قائم على التقبل والتعايش، معتبرة أن ما كانت تراه يومًا أزمة أصبح جزءًا من شخصيتها وتجربتها الإنسانية التي تعلمت منها الكثير.

وأوضحت نسرين أن علامات البهاق التي ظهرت على بشرتها لم تعد تمثل بالنسبة لها مصدرًا للانزعاج، بل أصبحت تحمل ذكريات وتجارب ومواقف ساهمت في تشكيل شخصيتها، مؤكدة أنها تعلمت من رحلتها الصبر والرضا والثقة بالنفس.

كلمات نسرين المؤثرة لاقت دعمًا كبيرًا من المتابعين الذين أشادوا بشجاعتها في الحديث عن تجربتها الشخصية، واعتبر كثيرون أن رسالتها تحمل طاقة إيجابية لكل من يواجه ظروفًا أو تحديات مشابهة.

ومن بين أبرز المتفاعلين مع المنشور كان شقيقها الفنان أمير كرارة، الذي حرص على توجيه رسالة دعم ومحبة لها، مؤكدًا ثقته في جمالها وتميزها بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

وكتب أمير كرارة في تعليق على منشورها: «هو أنتي فيه في حلاوتك»، وهي الكلمات التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذين أشادوا بعلاقة الأخوة القوية بينهما وحرصه على دعم شقيقته بشكل علني.

وتحول تعليق أمير كرارة إلى حديث المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون رسالة إيجابية تعكس أهمية الدعم الأسري في مواجهة التحديات المختلفة، خاصة تلك المرتبطة بالمظهر أو بالحالة النفسية.

ويواصل منشور نسرين كرارة حصد التفاعل والإشادات، بعدما قدم نموذجًا ملهمًا عن تقبل الذات والتصالح مع الاختلاف، مؤكدًا أن الثقة بالنفس والرضا هما الخطوة الأولى نحو تجاوز أي تجربة صعبة.

أمير كرارة اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

عداد الكهرباء

لا تفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

ترشيحاتنا

مركز الخارجة

حملة للتبرع بالدم بمجمع المصالح الحكومية بالوادي الجديد الأربعاء المقبل

محافظ البحر الاحمر

فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر لمدة 15 يوما

محافظ البحر الاحمر

فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر لمدة 15 يومًا

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟.. متلازمة الطفل المنسي خطر ينتهي بكارثة داخل السيارة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟.. العلاقة بين الضغوط النفسية وظهور المرض ونصائح للسيطرة عليه

البهاق
البهاق
البهاق

بعد إصابة أحمد حسام ميدو.. مشاهير ورياضيون تعرضوا لجلطات دماغية

الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية

تموين الشرقية يضبط 70 طن سلع ومواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات التموينية | صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد