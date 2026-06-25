من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

حظيت نسرين كرارة، شقيقة النجم أمير كرارة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما تحدثت بصراحة عن تجربتها مع مرض البهاق، كاشفة عن رحلة طويلة من التحديات النفسية والإنسانية التي عاشتها حتى وصلت إلى مرحلة التقبل والتصالح مع نفسها.

وشاركت نسرين متابعيها رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، استعرضت خلالها تفاصيل مشوارها مع المرض، موضحة أنها مرت بمراحل عديدة من المقاومة والرفض قبل أن تتغير نظرتها للأمر بشكل كامل.

وأكدت أنها حاولت كثيرًا مواجهة المرض والتأقلم مع آثاره، إلا أنها كانت تعود في كل مرة إلى مشاعر الضعف والحيرة، مشيرة إلى أنها بحثت طويلًا عن مصدر للقوة داخلها يساعدها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وأضافت أن نقطة التحول الحقيقية جاءت عندما قررت التوقف عن محاربة الواقع، واختيار طريق مختلف قائم على التقبل والتعايش، معتبرة أن ما كانت تراه يومًا أزمة أصبح جزءًا من شخصيتها وتجربتها الإنسانية التي تعلمت منها الكثير.

وأوضحت نسرين أن علامات البهاق التي ظهرت على بشرتها لم تعد تمثل بالنسبة لها مصدرًا للانزعاج، بل أصبحت تحمل ذكريات وتجارب ومواقف ساهمت في تشكيل شخصيتها، مؤكدة أنها تعلمت من رحلتها الصبر والرضا والثقة بالنفس.

كلمات نسرين المؤثرة لاقت دعمًا كبيرًا من المتابعين الذين أشادوا بشجاعتها في الحديث عن تجربتها الشخصية، واعتبر كثيرون أن رسالتها تحمل طاقة إيجابية لكل من يواجه ظروفًا أو تحديات مشابهة.

ومن بين أبرز المتفاعلين مع المنشور كان شقيقها الفنان أمير كرارة، الذي حرص على توجيه رسالة دعم ومحبة لها، مؤكدًا ثقته في جمالها وتميزها بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

وكتب أمير كرارة في تعليق على منشورها: «هو أنتي فيه في حلاوتك»، وهي الكلمات التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذين أشادوا بعلاقة الأخوة القوية بينهما وحرصه على دعم شقيقته بشكل علني.

وتحول تعليق أمير كرارة إلى حديث المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون رسالة إيجابية تعكس أهمية الدعم الأسري في مواجهة التحديات المختلفة، خاصة تلك المرتبطة بالمظهر أو بالحالة النفسية.

ويواصل منشور نسرين كرارة حصد التفاعل والإشادات، بعدما قدم نموذجًا ملهمًا عن تقبل الذات والتصالح مع الاختلاف، مؤكدًا أن الثقة بالنفس والرضا هما الخطوة الأولى نحو تجاوز أي تجربة صعبة.