أسعار الدواجن تهوي.. والصناعة تدق ناقوس الخطر

حذر الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، من التداعيات السلبية للانخفاض الحاد في أسعار الدواجن وبيض المائدة، مؤكدًا أن استمرار تراجع الأسعار يشكل تهديدًا حقيقيًا لاستدامة صناعة الدواجن في مصر.

إنتاج الدواجن وبيض المائدة

وقال رئيس شعبة الدواجن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية هند الضاوي على قناة "القاهرة والناس"، إن السوق يشهد وفرة كبيرة في إنتاج الدواجن وبيض المائدة، في ظل عدم وجود أي أزمات إنتاجية سواء فيما يتعلق بالأعلاف أو انتشار الأمراض الوبائية، مشيرًا إلى أن الإنتاج يسير بصورة جيدة للغاية.

وأوضح أن غزارة الإنتاج تزامنت مع تراجع واضح في القوة الشرائية للمواطنين، خاصة عقب انتهاء مواسم الأعياد، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب وزيادة المعروض بشكل كبير، لتشهد الأسعار تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية.

الظروف الاقتصادية الراهنة

وأشار إلى أن المستهلك المصري أصبح أكثر حرصًا في ترتيب أولوياته الشرائية ووضع خطط إنفاق تتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حجم الطلب داخل السوق.

استمرار الخسائر وتدني الأسعار

وأضاف أن فصلي الصيف والشتاء يشهدان عادة خروج عدد من المنتجين من المنظومة الإنتاجية، محذرًا من أن استمرار الخسائر وتدني الأسعار قد يدفع مزيدًا من المربين إلى التوقف عن الإنتاج، وهو ما قد يؤدي لاحقًا إلى نقص المعروض وعودة موجات ارتفاع الأسعار من جديد.

حجم الإنتاج ومستويات الطلب

وشدد رئيس شعبة الدواجن على أهمية تحقيق توازن بين حجم الإنتاج ومستويات الطلب، بما يضمن استقرار السوق وحماية المنتجين والحفاظ على استدامة واحدة من أهم الصناعات الغذائية في مصر.