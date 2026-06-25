رئيس شعبة الدواجن يحذر: تراجع الأسعار يهدد الصناعة.. ووفرة الإنتاج تصطدم بضعف الطلب

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الدواجن تشهد انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، نتيجة وفرة الإنتاج وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، خاصة بعد انتهاء مواسم الأعياد.

إنتاج الدواجن وبيض المائدة

وأوضح عبد العزيز السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن إنتاج الدواجن وبيض المائدة «جيد جدًا» ولا توجد أي مشكلات في العملية الإنتاجية، سواء من حيث الأعلاف أو الأمراض الوبائية، مؤكدًا أن السوق المصري يشهد إنتاجًا غزيرًا يقابله ضعف في الطلب، ما أدى إلى انخفاض حاد في الأسعار.

وأشار عبد العزيز السيد إلى أن المواطن المصري بات أكثر وعيًا بأولوياته الشرائية، ويضع استراتيجية خاصة للإنفاق في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وهو ما انعكس على تراجع القوة الشرائية، بالتزامن مع تنامي حجم الإنتاج الداجني، الأمر الذي تسبب في زيادة المعروض مقارنة بحجم الطلب في هذه المرحلة.

ذروة فصلي الصيف والشتاء

وأضاف رئيس شعبة الدواجن أن ذروة فصلي الصيف والشتاء تشهد عادة خروج بعض المنتجين من السوق، لافتًا إلى أن استمرار الخسائر وتدني الأسعار قد يدفع مزيدًا من المنتجين إلى التوقف عن الإنتاج، ما قد يؤدي لاحقًا إلى نقص المعروض وعودة موجات ارتفاع الأسعار، وحذر من أن الانخفاض الكبير في أسعار الدواجن وبيض المائدة يمثل خطرًا حقيقيًا على مستقبل صناعة الدواجن في مصر، مؤكدًا ضرورة تحقيق توازن عادل بين حجم الإنتاج ومستوى الطلب لضمان استقرار السوق والحفاظ على استدامة الصناعة.