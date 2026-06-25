الدواجن تواصل التراجع.. والفراخ تفقد أكثر من 50 جنيهًا خلال أشهر

واصلت أسعار الدواجن تراجعها في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، الخميس، ضمن سلسلة من الانخفاضات التدريجية التي شهدها القطاع خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى تراجع أسعار الفراخ بأكثر من 50 جنيهًا للكيلو مقارنة بمستوياتها السابقة.



الفراخ البيضاء



وانخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع إلى 55 جنيهًا، مقابل نحو 63 جنيهًا قبل أيام قليلة، فيما يصل سعرها للمستهلك إلى نحو 67 جنيهًا للكيلو، مدعومة بزيادة المعروض وتحسن حركة الإنتاج.



تراجع الساسو



كما سجلت الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" نحو 75 جنيهًا للكيلو في المزرعة، مقارنة بـ 102 جنيه سابقًا، لتصل إلى المستهلك بأسعار تدور حول 87 جنيهًا للكيلو.



أسعار البلدي



وتراجع سعر كيلو الدواجن البلدي في المزارع إلى 105 جنيهات، فيما يباع للمستهلك بنحو 115 جنيهًا، بينما سجلت الدواجن الأمهات نحو 40 جنيهًا للكيلو بالمزرعة وتصل للمستهلك بسعر يقارب 52 جنيهًا.



البانيه يتراجع



وامتدت الانخفاضات إلى أسعار أجزاء الدواجن، حيث تراجع سعر كيلو البانيه إلى ما بين 160 و170 جنيهًا بعد أن كان يدور حول 250 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الأوراك بين 60 و80 جنيهًا، والأجنحة بين 50 و60 جنيهًا.



أسعار البيض



واستقرت أسعار البيض عند مستويات منخفضة مقارنة بالفترات السابقة، حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 65 جنيهًا للجملة وتباع للمستهلك بنحو 75 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 65 جنيهًا للجملة ونحو 80 جنيهًا للمستهلك، وسجلت كرتونة البيض البلدي نحو 100 جنيه للجملة و110 جنيهات للمستهلك.



دعم الإنتاج



وفي هذا السياق، أكد طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن إنتاج البيض في مصر ارتفع بنحو 14% خلال الفترة الأخيرة، ما ساهم في زيادة المعروض بالسوق المحلية وتحقيق توازن في الأسعار.



توسع التصدير



وأشار سليمان إلى فتح باب تصدير البيض للأسواق الخارجية، مؤكدًا نجاح مصر في النفاذ إلى أسواق جديدة للمرة الأولى، إلى جانب التوسع في إنتاج البيض المجفف بما يدعم الصناعات الغذائية ويعزز فرص زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.