رئيس شعبة الدواجن: تراجع الأسعار يصب في مصلحة المستهلك ويجب ضمان عدم خسارة المنتج

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية يعد أمرًا إيجابيًا يصب في مصلحة المستهلك المصري، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوازن بين مصالح المنتج والمستهلك لضمان استقرار السوق واستمرار المنظومة الإنتاجية.

وقال عبد العزيز السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن التكلفة الحقيقية للإنتاج يجب أن تؤخذ في الاعتبار، لافتًا إلى أنه من الضروري أن يحقق المنتج هامش ربح مناسبًا يمكنه من الاستمرار في العمل والإنتاج، وعدم التعرض للخسائر.

وتابع أن المطلوب هو وجود آلية واضحة تضمن عدم خسارة المنتج، وفي الوقت نفسه توفر السلع بأسعار مناسبة للمستهلك، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين جميع الأطراف يعد السبيل الأمثل لاستقرار قطاع الدواجن.

الأسعار الحالية منخفضة

وفيما يتعلق بأسعار البيض، أشار إلى أن سعر كرتونة البيض يصل إلى نحو 80 جنيهًا داخل المزرعة، بينما تباع للمستهلك بحوالي 90 جنيهًا، مؤكدًا أن الأسعار الحالية منخفضة وتعد مناسبة وجيدة للمستهلكين.