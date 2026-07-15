ضبط نصف طن ردة مدعمة داخل مصنع أعلاف غير مرخص بالأقصر وتحرير 7 مخالفات للمخابز

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملاتها الرقابية المكثفة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومواجهة جميع صور التلاعب بالسلع المدعمة حفاظًا على المال العام وحقوق المواطنين

وقادت الحملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة أحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية وبمشاركة محمد عثمان أحمد كبير مفتشي المديرية وشريف أحمد سعد المفتش بديوان عام المديرية واستهدفت منطقة شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر

وأسفرت الحملة عن ضبط نصف طن من الردة المدعمة داخل أحد مصانع الأعلاف غير المرخصة بمنطقة شرق السكة الحديد حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة

كما شملت الحملة المرور على عدد من المخابز البلدية وأسفرت عن تحرير 7 مخالفات تموينية تنوعت بين 3 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخالفتين لعدم نظافة المخبز ومخالفتين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية لضبط المخالفين والتصدي لمحاولات الاستيلاء على الدعم أو الاتجار بالسلع المدعمة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.