ياسمين عبد العزيز تكشف سر جمالها برد ساخر خلال العرض الخاص لفيلمها في الكويت

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو للفنانة ياسمين عبد العزيز، من العرض الخاص لفيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي أُقيم أمس الثلاثاء في دولة الكويت، بعدما دخلت في وصلة مزاح مع أحد الحضور.

وخلال اللقاء، سألها أحد الحضور عن سر جمالها، لترد بروحها المرحة قائلة: «برضو؟.. عشان سنجل.. أيوة»، في إشارة ساخرة إلى حياتها الشخصية، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الحاضرين ومتابعيها عبر منصات التواصل

ولاقى الفيديو انتشار كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إذ أشاد عدد من الجمهور بخفة دم ياسمين عبد العزيز وعفويتها فى التعامل مع المواقف.

قصة فيلم «خللى بالك من نفسك»

وتدور أحداث فيلم «خلى بالك من نفسك» حول شخصية ياسمين عبد العزيز شخصية فتاة قوية ومستقلة، تدخل حياة السقا بشكل مفاجئ، وتعمل تاجرة سلاح، لتصبح شريكته فى مواجهة العديد من المواقف والمغامرات، فى إطار مليء بالإثارة والمفارقات الكوميدية. بينما يجسد أحمد السقا شخصية مقدم برنامج إذاعى يقدم من خلاله نصائح عاطفية، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب بعدما يجد نفسه وسط سلسلة من المواقف والأحداث غير المتوقعة.

