ياسمين عبد العزيز تشوق الجمهور بصورة جديدة مع أحمد السقا من كواليس فيلم «خلي بالك من نفسك»

حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز على زيادة حماس جمهورها لفيلمها الجديد «خلي بالك من نفسك»، بعدما شاركت متابعيها بصورة جديدة جمعتها بالنجم أحمد السقا من كواليس العمل، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشاركت ياسمين الصورة وأرفقت تعليق حمل اسم الفيلم وموعد طرحه، وكتبت: «خلي بالك من نفسك.. ٢٢ يوليو »، في إشارة إلى موعد عرض الفيلم، لتتفاعل الجماهير بشكل واسع مع المنشور، معربين عن حماسهم لرؤية الثنائي مجددًا على الشاشة.

ويعد فيلم «خلي بالك من نفسك» من الأعمال المنتظرة، خاصة أنه يجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا في تجربة سينمائية جديدة تمزج بين الكوميديا والإثارة، من خلال أحداث مليئة بالمواقف غير المتوقعة والمفاجآت.

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة قوية ومستقلة تجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز، تدخل حياة بطل العمل بشكل مفاجئ، لتصبح شريكته في مواجهة العديد من المواقف والمغامرات، في إطار يجمع بين الإثارة والمفارقات الكوميدية.

أما أحمد السقا، فيجسد شخصية مقدم برنامج إذاعي متخصص في تقديم النصائح العاطفية، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب، بعدما يجد نفسه وسط سلسلة من الأحداث والمواقف غير المتوقعة التي تغير مجرى حياته بالكامل، لتبدأ رحلة مليئة بالمفاجآت والمواقف الطريفة.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم لبلبة، ومحمد رضوان، وميشيل ميلاد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، في عمل من إنتاج Synergy Plus، وتأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

ومنذ الإعلان عن الفيلم، يحظى العمل باهتمام كبير من جمهور السينما، خاصة مع عودة التعاون بين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، وهو ما رفع سقف التوقعات حول الفيلم، الذي ينتظر أن يقدم مزيجًا من الكوميديا والإثارة في قالب ترفيهي يناسب مختلف فئات الجمهور.