ياسمين عبد العزيز تروّج لفيلم «خلي بالك من نفسك» بصورة مع كريم فهمي

روّجت الفنانة ياسمين عبد العزيز لفيلمها الجديد «خلي بالك من نفسك»، الذي يجمعها بالفنان كريم فهمي، وذلك من خلال منشور شاركته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة تجمعها بكريم فهمي من كواليس العمل، وعلّقت عليها بطريقة طريفة قائلة: «الكلمتين اللي هيقولهم ليكي قبل ما يركبك قطر ستة إلا تلت»، وهو التعليق الذي أثار تفاعل متابعيها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل ياسمين عبد العزيز الترويج للفيلم من خلال مشاركة صور ولقطات من العمل، في إطار حالة من التشويق للجمهور، خاصة مع عودتها إلى السينما وتعاونها مع كريم فهمي، بعد النجاحات التي جمعتهما من قبل.

ويترقب الجمهور عرض فيلم «خلي بالك من نفسك»، لمعرفة تفاصيل الأحداث والشخصيات التي يقدمها أبطاله، وسط توقعات بأن يجمع العمل بين الكوميديا والمواقف المختلفة التي اعتاد الجمهور على مشاهدتها في أعمال ياسمين عبد العزيز.

ويأتي الفيلم ضمن الأعمال السينمائية المنتظرة، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الأبطال، فيما تواصل ياسمين عبد العزيز إثارة حماس متابعيها من خلال منشوراتها المتعلقة بالعمل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل