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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنا سنجل.. ياسمين عبد العزيز ترد على سؤال سر جمالها وأحمد السقا: نتبادل الأدوار فى "خلي بالك من نفسك"

فيلم خلي بالك من نفسك
فيلم خلي بالك من نفسك
أحمد إبراهيم

أقيم العرض الخاص لفيلم “خلي بالك من نفسك” في الكويت بحضور أبطال العمل، وسط أجواء حماسية وتفاعل لافت من الجمهور، حيث كشف النجمان أحمد السقا وياسمين عبد العزيز عن جانب من كواليس الفيلم وأدوارهما المختلفة.

وأكد أحمد السقا أن ياسمين عبد العزيز بذلت مجهودًا كبيرًا خلال تصوير الفيلم، قائلًا: "ياسمين عملت أقصى مجهودها وأنا كمان عملت مجهودي، وربنا اللي يعلم، والتوفيق على الله".

بينما أوضحت ياسمين عبد العزيز أن الفيلم يحمل مفاجأة للجمهور من خلال تبادل الأدوار المعتادة بينهما، وقالت: "أنا اللي بقدم الأكشن بشكل أكبر، بينما السقا بيقدم الكوميدي، وده شيء مختلف".

وشهد العرض الخاص موقفًا طريفًا، بعدما سألت إحدى المعجبات ياسمين عبد العزيز عن سر جمالها، لترد بروحها المرحة: “بردوا؟!.. أنا سينجل”. 

قصة فيلم “خلي بالك من نفسك” 

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة قوية ومستقلة، تجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز، تدخل حياة شخصية أحمد السقا بشكل مفاجئ، لتصبح شريكته في مواجهة سلسلة من المغامرات والمواقف، في إطار يجمع بين الإثارة والكوميديا. ويجسد أحمد السقا شخصية مقدم برنامج إذاعي يقدم نصائح عاطفية، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب وسط أحداث متلاحقة ومواقف غير متوقعة.

أبطال فيلم “خلي بالك من نفسك”

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، ميشيل ميلاد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف. الفيلم من إنتاج Synergy Plus، وتأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وتتولى Synergy Film التوزيع داخل مصر، فيما تتولى Go Media التوزيع الخارجي.

ويأتي طرح الإعلان الرسمي ضمن الحملة الدعائية للفيلم، قبل انطلاق عرضه في دور السينما يوم 22 يوليو، بعد أن حقق التريلر انطلاقة قوية وتفاعلًا جماهيريًا لافتًا منذ الساعات الأولى لطرحه.

أحمد السقا الفنان أحمد السقا ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز فيلم خلي بالك من نفسك

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