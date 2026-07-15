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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"فلانة" بمسابقة الأفلام الطويلة بالدار البيضاء

فلانة
فلانة
أحمد البهى

اختارت إدارة مهرجان الدار البيضاء بالمغرب، في دورته السابعة، الفيلم العراقي فلانة، لعرضها ضمن مسابقة الافلام الطويلة. 

قصة فيلم “فلانة”

تعود زهراء إلى منزل طفولتها في بغداد بحثًا عن إجابة لاختفاء صديقتها نور قبل عشرين عامًا.


 

كانت زهراء تعيش آنذاك مع خالتها، وهي قابلة توليد اشتهرت بعملها بين نساء الحي. ومع عودتها، يبدأ الأمل يتجدّد في كشف لغز اختفاء نور، لتكتشف أثناء رحلتها العديد من الأسرار التي غيّرت مجرى حياتها وحياة من حولها.

خلال بحثها، تلتقي زهراء بليلى، فتاة في الثانية والعشرين من عمرها، تعاني آثار العنف الاجتماعي والإقصاء. ومن خلال قصتها، تدرك زهراء كيف خلّفت الحروب في العراق نظامًا أبويًا قاسيًا أجبر كثيرًا من الأمهات على التخلي عن أطفالهن، خصوصًا الإناث، تحت ضغوط اجتماعية واقتصادية لا تُحتمل.


 

فلانة مهرجان الدار البيضاء فيلم فلانة

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