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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

آخر فرصة للتصالح في مخالفات البناء.. مهلة الـ 6 أشهر تنتهي في هذا الموعد

التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء
عبد الرحمن سرحان

بدأ العد التنازلي أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفات البناء، بعد منح مهلة جديدة لتقديم طلبات التصالح، تستمر لمدة 6 أشهر كاملة، ما يعيد التساؤلات حول آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026 وقيمة سعر المتر وتسهيلات السداد.

وجاءت المهلة الجديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، لتبدأ رسميًا من 5 مايو 2026 وتستمر لمدة 6 أشهر.

نوفمبر 2026.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ووفقًا للمهلة الجديدة، يستمر فتح باب تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2026، باعتباره موعد انتهاء فترة الأشهر الستة المقررة بالقرار.

وتتيح المهلة للمواطنين فرصة جديدة للتقدم بطلبات التصالح وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون التصالح ولائحته التنفيذية.

وتواصل الجهات المختصة خلال فترة المهلة تلقي الطلبات ومراجعة الملفات وإجراء الفحوص الفنية اللازمة للتأكد من استيفاء الضوابط قبل إصدار قرارات القبول النهائي.

سعر متر التصالح يبدأ من 50 جنيهًا

وحدد قانون التصالح قواعد احتساب قيمة مقابل التصالح، حيث يتم تحديد سعر المتر وفق طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات المتوافرة بها، بقرار من الجهة المختصة.

ووضع القانون حدًا أدنى وأقصى لسعر المتر، بحيث لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع مراعاة موقع العقار ومساحته وطبيعة المخالفة المرتكبة.

خصم 20% عند السداد الفوري

ومنح القانون عددًا من التيسيرات للمواطنين لتخفيف الأعباء المالية، من بينها إمكانية الحصول على خصم يصل إلى 20% حال سداد قيمة التصالح بصورة فورية.

ويتم سداد مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة على طلبه.

تقسيط رسوم التصالح حتى 5 سنوات

كما يسمح قانون التصالح بتقسيط قيمة المبلغ المستحق لمدة تصل إلى 5 سنوات، بما يتيح للمواطنين سداد الرسوم على فترة زمنية أطول.

ويطبق عائد لا يتجاوز 7% حال زيادة مدة التقسيط على 3 سنوات، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لعملية السداد.

3 أضعاف قيمة التصالح في هذه الحالات

وأجاز القانون قبول التصالح في بعض مخالفات البناء مقابل سداد ثلاثة أضعاف قيمة التصالح المقررة، خاصة بالنسبة لبعض الحالات التي يصعب التعامل معها بالإزالة.

وتشمل هذه الحالات، وفق الضوابط والموافقات المطلوبة، تغيير استخدام المباني، والتعدي على خطوط التنظيم، والبناء خارج الأحوزة العمرانية، إلى جانب بعض مخالفات الارتفاع.

مخالفات لا يجوز التصالح عليها

وفي المقابل، حدد القانون مخالفات لا يجوز التصالح بشأنها، وفي مقدمتها المخالفات المتعلقة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، حفاظًا على الهوية التراثية والعمرانية.

وتخضع جميع الطلبات المقدمة للمراجعة والفحص الفني من الجهات المختصة للتأكد من استيفاء الشروط والضوابط القانونية.

ومع استمرار المهلة حتى نوفمبر 2026، آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء وفق المهلة الجديدة، تتزايد أهمية سرعة التقدم بالطلبات واستكمال المستندات المطلوبة قبل انتهاء الفترة المحددة.

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