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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب الأرجنتين: ليس مهما كيف وصلنا إلى نصف نهائي كأس العالم.. وإسبانيا استحقت الفوز

سكالوني
سكالوني
عبدالله هشام

كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن تحضيراته لمواجهة إنجلترا في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026.

وقال سكالوني، في تصريحاته: “التشكيلة التي ستدخل أرض الملعب هي التي أراها الأفضل، لا أحد يلعب بناءً على ما قدمه في الماضي بل لما يقدمه الآن”.

وأضاف: “التشكيلة الأساسية لمنتخب الأرجنتين في ذهني، لكنني لم أبلغ اللاعبين بها بعد قد نجري تغييرًا فكرته الأساسية هي تهديد نقطة ضعف الخصم، وفي نفس الوقت حماية أنفسنا من عناصر قوتهم”.

وواصل: “لا أفكر إطلاقًا إن كنا قد وصلنا إلى هنا بالشكل الذي أتمناه أم لا فلو عاد بي الزمن قبل شهر ونصف، وعُرض عليّ الوصول لنصف نهائي كأس العالم، لكنت وقّعت على ذلك فوراً وبأي طريقة كانت، لم يكن يهمني كيف سنصل”.

وأردف: “كل لاعب في هذا المنتخب يملك المقومات والوعي الكامل لما تعنيه مباراة نصف نهائي كأس العالم، أؤكد لكم أنني هادئ وراضٍ تمامًا، وسنبذل آخر قطرة عرق من أجل التأهل”.

وعن فوز إسبانيا على فرنسا، قال مدرب الأرجنتين: "شاهدت جزءًا من المباراة، لكنني أعتقد أن إسبانيا استحقت الفوز بجدارة، مستواهم يتصاعد من مباراة لأخرى، وأعتقد أن مباراتهم أمام فرنسا الأكثر تكاملاً في كأس العالم، أهنئهم على هذا الفوز المستحق".

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