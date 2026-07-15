مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة: مصر تلعب دورا محوريا في تشكيل أراء دول كبرى

أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إيهاب عوض اليوم /الأربعاء/، أن مصر دولة رائدة عبر التاريخ، ودولة مؤسسة للأمم المتحدة وكانت من أولى الدول التي وقعت على ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، ومنذ ذلك الوقت تلعب مصر دورا محوريا في الأمم المتحدة والدبلوماسية متعددة الأطراف.

وقال السفير إيهاب عوض - في لقاء خاص للقناة "الأولى" من مقر الأمم المتحدة بنيويورك - :"إن موقع ومكانة مصر في الأمم المتحدة متميز حيث تحظى باحترام العالم، وتلعب دورا محوريا في تشكيل مواقف وأراء وتوجهات مجموعات كبيرة من الدول، في إطار عضوية مصر في حركة عدم الانحياز، وعضويتها في مجموعة الـ77 والصين، والتي تضم أكثر من 133 دولة، بالإضافة إلى دورها كعضو في الاتحاد الإفريقي في إطار المجموعة الإفريقية في نيويورك، والمجموعة العربية، ومشاركتها في المجموعة الإسلامية في إطار عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي".

وأضاف أن مصر تتمتع بعضوية أكثر من محفل ومجموعة سياسية وتفاوضية ما أعطى لها مساحة كبيرة من الحركة، وأظهر تأثيرها بشكل كبير في تشكيل مواقف لدى عدد من الدول، وأكسبها احتراما وجعل منها عنصرا محددا للتوجهات التي تتخذها الأمم المتحدة إجمالا.

وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أنه تم طرح العديد من القضايا على جدول أعمال الأمم المتحدة، والتي تمس المصالح المصرية والعربية والدول النامية والدول الإسلامية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني فى مواجهة الاحتلال، والتي ستظل أحد أهم محاور العمل السياسي في الأمم المتحدة حتى الأن.

وأوضح السفير إيهاب أن مصر تلعب دورا هاما في القضايا التنموية وتسعي لتعزيز صوت الدول النامية للمطالبة باقتصاد عالمى أكثر توازنا وعدالة وتجاوبا مع تطلعات الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتمويل التنمية، لافتا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه هذا الملف يتم التعامل معها بعدة مسارات في الأمم المتحدة من بينها المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يتناول تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.

وتابع :"مصر تقوم بدور هام في ملف القارة الإفريقية كدولة إفريقية رائدة في الاتحاد الإفريقي وتناقش قضايا الأمن والسلم والتنمية".



