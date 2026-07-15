لغة مشتركة بين المهن.. كيف يستعد الشباب لعالم الوظائف الجديد؟

قال الدكتور محمد عسكر، استشاري أمن المعلومات والأمن السيبراني، إن سوق العمل لم تعد تنظر إلى التكنولوجيا باعتبارها تخصصًا مستقلًا، وإنما أصبحت لغة مشتركة بين مختلف المهن.

وأضاف أن امتلاك الحد الأدنى من المهارات الرقمية أصبح ضرورة لكل العاملين في مجالات الطب والهندسة والإعلام والقانون وغيرها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أن من أبرز المهارات المطلوبة في سوق العمل القدرة على التعامل مع البيانات وفهمها وتحليلها لاتخاذ قرارات أكثر دقة، إلى جانب الإلمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بصورة واعية تعزز الإنتاجية دون أن تؤثر على مهارات التفكير النقدي.

ونوه إلى أن مهارات الأمن السيبراني الأساسية، مثل حماية الحسابات والبيانات والوعي بالتهديدات الرقمية، لم تعد مسؤولية المتخصصين فقط، بل أصبحت ثقافة مهنية يجب أن يمتلكها الجميع، إلى جانب مهارات التعلم الذاتي المستمر، والتكيف مع التقنيات الحديثة، والعمل عبر المنصات الرقمية، والتواصل الفعال في بيئات العمل الافتراضية.

وأشار إلى أن صاحب العمل في الوقت الحالي لا يبحث فقط عن حامل شهادة أكاديمية، وإنما عن شخص قادر على توظيف التكنولوجيا في حل المشكلات، والتعلم السريع، والتعامل مع التغيير بثقة ومرونة، مؤكدًا أن هذه الصفات أصبحت أساس المنافسة في سوق العمل الرقمي.