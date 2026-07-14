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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| برمجية خبيثة تستغل ميزة سرية في هاتفك للسيطرة عليه.. مواصفات Asus A14 Air اللاب توب الأخف عالميا

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
خد بالك.. برمجية خبيثة تستغل ميزة سرية في هاتفك للسيطرة عليها

ينتشر حاليًا إصدارٌ أكثر خطورة من برمجية RedHook الخبيثة لنظام أندرويد، ولا يحتاج إلى كابل USB أو هاتف مُعدّل (روت) للسيطرة على جهازك. 

واكتشف باحثون في Group-IB هذا الإصدار المُطوّر، والذي يُعدّ نقلةً نوعيةً مقارنةً بالإصدار الذي رُصد عام 2025. ويعد الأمر الأكثر إثارةً للقلق هو استخدامه لإحدى أدوات نظام أندرويد المُدمجة.

بأداء احترافي.. إليك مواصفات Asus A14 Air اللاب توب الأخف عالميا\

كشفت شركة أسوس عن جهاز كمبيوتر محمول جديد وخفيف الوزن بشكل استثنائي، وهو A14 Air 2026. ووفقًا للشركة المصنعة، يزن الجهاز 990 جرامًا فقط ويجمع بين معالج AMD Ryzen 9 وشاشة OLED بتردد 120 هرتز - على الرغم من أنه متوفر حاليًا في الصين فقط.

جوجل تشعل المنافسة مبكراً.. تسريبات هاتف Pixel 11 تكشف عن مواصفات شاشة خارقة

مع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي لهاتف Pixel 11 خلال الشهر الحالي قد كشف تسريب جديد عن الكثير من المعلومات المثيرة للاهتمام .

تشير القوائم أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يأتي هاتف Pixel 11 بشاشة OLED قياس 6.3 بوصة، بمعدل تحديث يتراوح بين 60 و120 هرتز، وسطوع HDR يصل إلى 2000 شمعة، وذروة سطوع تصل إلى 3100 شمعة.

 تبلغ سعة البطارية 4840 مللي أمبير/ساعة.أما بالنسبة للكاميرا، فمن المتوقع أن يحصل الهاتف على مستشعر رئيسي جديد بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى خيارات ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت.

تسريبات Vivo X300e .. مواصفات خارقة ببطارية 7100 مللي أمبير

اكتسبت سلسلة هواتف X من شركة Vivo سمعة طيبة بفضل تصميمها الفاخر وأداء التصوير الرائع الذي تقدمه في تصميم أكثر انسيابية. والآن، تشير تسريبات جديدة حول هاتف X300e القادم إلى أنهم يُجرون بعض التعديلات على هذه السلسلة، مع خيارات تكوين مميزة وألوان جذابة.

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