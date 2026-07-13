تحديث One UI 9.0 يقترب.. هل هاتفك ضمن القائمة؟

تستعد سامسونج لإطلاق تحديثها البرمجي الرئيسي التالي، One UI 9.0، المبني على نظام Android 17. وقد تم بالفعل إطلاق البرنامج التجريبي لأجهزة Galaxy مختارة وإليك قائمة الأجهزة المتوافقة، والجداول الزمنية المتوقعة للإطلاق، وأهم الميزات الجديدة التي ستصل إلى هاتفك.

One UI 9.0

سلسلة جالاكسي إس

جالاكسي إس 26، إس 26 بلس، إس 26 ألترا

جالاكسي إس 25، إس 25 بلس، إس 25 ألترا، إس 25 إيدج، إس 25 إف إي

جالاكسي إس 24، إس 24 بلس، إس 24 ألترا، إس 24 إف إي

جالاكسي إس 23، إس 23 بلس، إس 23 ألترا، إس 23 إف إي



سلسلة هواتف جالاكسي زد

جالاكسي زد فولد 7، زد فليب 7، زد فليب 7 إف إي

إصدار خاص من جالاكسي زد فولد

جالاكسي زد فولد 6، زد فليب 6

جالاكسي زد فولد 5، زد فليب 5



سلسلة جالاكسي A

جالاكسي A57، A56، A55، A54

جالاكسي A37، A36، A35، A34

جالاكسي A27، A26، A25، A24

جالاكسي A17 (4G/5G)، A16 (4G/5G)، A15 (4G/5G)

جالاكسي A07 (4G/5G)، A06 5G



سلسلة جالاكسي إم

جالاكسي M56، M55، M55s، M54

جالاكسي إم 47

جالاكسي M36، M35، M34

جالاكسي M17، M17e، M16، M15

جالاكسي M07، M06



سلسلة جالاكسي إف

جالاكسي F70e

جالاكسي F56، F55، F54

جالاكسي F36، F34

جالاكسي F17، F16، F15

جالاكسي F07، F06



سلسلة أجهزة Galaxy Tab

جالاكسي تاب إس 11، تاب إس 11 ألترا

جالاكسي تاب إس 10 لايت، تاب إس 10 بلس، تاب إس 10 ألترا

جالاكسي تاب إس 10 إف إي، تاب إس 10 إف إي بلس

جالاكسي تاب S9، تاب S9+، تاب S9 ألترا

جالاكسي تاب إس 9 إف إي، تاب إس 9 إف إي بلس

جهاز Galaxy Tab S6 Lite (2024)

جالاكسي تاب A11، تاب A11+

جالاكسي تاب أكتيف 5، تاب أكتيف 5 برو



سلسلة Galaxy XCover

جالاكسي إكس كوفر 7، إكس كوفر 7 برو

إذا لم يكن جهاز سامسونج الخاص بك مدرجًا في القائمة، فلن يتلقى تحديث One UI 9.0. يُنصح بالترقية إلى طراز أحدث قبل بدء طرح التحديث في وقت لاحق من هذا العام.

متى ستصدر سامسونج One UI 9.0؟

ستكشف سامسونج عن تحديث One UI 9.0 في حدث Galaxy Unpacked القادم المقرر عقده في 22 يوليو 2026. سيتم إطلاق الإصدار الجديد مع هاتفي Galaxy Z Fold 8 و Galaxy Z Flip 8، واللذان سيتم إطلاقهما في نفس الحدث.

من المرجح أن يبدأ طرح التحديثات المستقرة لأجهزة Galaxy القديمة في سبتمبر، مع احتمال تضمين الطرازات الحديثة مثل Galaxy S26 و Galaxy Z Fold 7 و Galaxy Z Flip 7 في المرحلة الأولى.