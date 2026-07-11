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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

"جوجل" تتخلى عن سامسونج وتعتمد على مودم "MediaTek" في معالج "Tensor G6" القادم

جوجل
جوجل
احمد الشريف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تستعد شركة جوجل الأمريكية لإحداث تغيير جذري وغير متوقع في البنية التحتية لمعالجات هواتفها الذكية القادمة من فئة "بكسل". 

وسلط تقرير استقصائي موسع نشره موقع "أندرويد أوثوريتي" (Android Authority) التقني العالمي لعام 2026، الضوء على وثائق مسربة تؤكد اعتزام جوجل التخلي عن مودم الاتصال التابع لسامسونج، واستبداله بمودم متطور من إنتاج شركة "ميديا تيك" (MediaTek) التايوانية مدمج داخل شريحة "Tensor G6" المستقبلية، صامتاً ومن قلب خطوط التطوير الفيزيائي لوادي السيليكون لحسم معركة جودة الشبكات.

 

تفكيك المعمارية اللوجستية لـ "Tensor G6"  

تستهدف السياسة الهندسية لعملاق البحث سحق مشكلات ضعف الإشارة وفقدان الشبكة التقليدية التي اشتكى منها مستخدمو أجهزة بكسل في الأجيال السابقة. 

وتمنح خطط التوريد المسربة لعام 2026 دلالات قاطعة على أن الاعتماد على مودم "MediaTek" سيرفع من مرونة التقاط شبكات الجيل الخامس (5G) بنسبة كفاءة واجهية بلغت 100%، مما يتيح للمستهلكين تسييل ونقل البيانات بسرعات فائقة ودون ارتباك تشغيلي في المناطق ذات التغطية الضعيفة.

بروتوكولات المعالجة النانوية  

تمنح جوجل اللوحة الأم لمعالجها القادم رقع سوفت وير معاصرة تتولى أتمتة الترشيد الحراري أثناء عمليات التحميل الكثيفة عبر الشبكة الخلوية. 

وحرص مبرمجو الأكواد النواتية على تهيئة شفرات حوسبة متطورة تنظم استهلاك المودم الجديد للطاقة في أجزاء من الثانية، مما يحمي المعالج المركزي للهاتف من السخونة المفرطة اللحظية، ويصون كيميائيات خلايا الطاقة عتادياً من النزيف الحراري المزعج.

 

تحولات تنظيمية تترقبها فئات التجزئة  

تفتح الكواليس المسربة لمعمارية شريحة جوجل القادمة آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها سوق المحمول ومراكز الصيانة المعتمدة في مصر لعام 2026. 

ويرى مراجعو الأنظمة محلياً أن الوصول إلى جودة اتصال مستقرة يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً تترقبه فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يربطون إدارة وتسييل مشاريعهم وحملاتهم بالأسواق المحلية بقوة العتاد الفيزيائي واستقرار التغطية الخلوية وبدون أي تعقيد واجهي.

جوجل Android Authority Android أندرويد

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