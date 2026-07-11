وزير الرياضة: احتفالية في ستاد القاهرة بإنجاز المنتخب الوطني الإثنين المقبل

علَّق جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر؛ بعد الإنجاز الذي حققه الفراعنة في المونديال، واستقبال الجماهير للأبطال في العلمين.

وقال جوهر نبيل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي“ المذاع على قناة ”صدى البلد"،: “كأس الفخر والاعتزاز تقدير من القيادة السياسية لمجهودات بعثة منتخب مصر وادائهم المشرف في المونديال”.

وأضاف جوهر نبيل: “مفيش مستحيل، ونقدر نعمل إنجازات في الكرة المصرية في المحافل الدولية”.

وأشار وزير الرياضة، إلى أنه سيتم تنظيم احتفالية في ستاد القاهرة يوم الإثنين المقبل؛ احتفاء بإنجاز المنتخب الوطني في المونديال، مضيفا: "نعمل على ترتيبات وتجهيزات هذه الاحتفالية".