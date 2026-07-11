الإمارات وقطر تبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت خلال اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وتناول الجانبان - خلال الاتصال - مجمل التطورات الإقليمية في أعقاب الهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلة القطرية "الركيات" أثناء عبورها بالقرب من مضيق هرمز، حيث جرى استعراض أهمية ضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).



وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر، مؤكدا حرص الإمارات على دعم كل ما يعزز أمن البلدين واستقرارهما، ويحفظ سلامة شعبيهما.



كما جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، المرتبطة بالعلاقات الأخوية الإماراتية القطرية، ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.



