وزير الرياضة : مشروع وطني لكرة القدم لاكتشاف المواهب وتصديرها للاحتراف

علق جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر بعد الإنجاز الذي حققه الفراعنة في المونديال، واستقبال الجماهير للأبطال في العلمين .



وقال جوهر نبيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي اكد أهمية تواجد كشافين لاختيار المواهب بدون أي مجاملات ".



وتابع جوهر نبيل:" تواجد الكشافين مهم للغاية وهناك مشروع نعمل عليه خاص باكتشاف المواهب الرياضية ".



واكمل جوهر نبيل :" لدينا مشروع الموهبة والبطل الأولمبي وسنعمل على تواجد مشروع وطني لكرة القدم على مستوى كل المحافظات لاكتشاف المواهب الشابة وتصدير المواهب للاحتراف خارج مصر ".

وتابع جوهر نبيل :" اتحاد الكرة لديه لجنه تهتم باللاعبين المصريين مزدوجي الجنسية وهناك تعاون مع وزارة الخارجية للتواصل مع السفارات لحصر المواليد المصرية في الخارج لإرسال كشافين لمتابعة هذه المواهب".

