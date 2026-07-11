الهلال يغري رافينيا بعرض خيالي.. 50 مليون يورو سنويًا لخطف نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، مساء اليوم السبت، عن تحرك جديد من نادي الهلال السعودي للتعاقد مع البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة الهلال تستعد لتقديم عرض مالي ضخم من أجل إقناع النجم البرازيلي بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، بعد محاولات سابقة لم تكلل بالنجاح بسبب تمسك اللاعب وناديه باستمرار العلاقة بينهما.

الهلال عرض على رافينيا راتبًا سنويًا كبيرا

وأوضحت الصحيفة أن الهلال عرض على رافينيا راتبًا سنويًا يصل إلى 50 مليون يورو، وهو ما يزيد على أربعة أضعاف راتبه الحالي مع برشلونة، والذي يبلغ نحو 12 مليون يورو في الموسم.

رافينيا لا يزال يفضل البقاء داخل صفوف برشلونة

وأضاف التقرير أن رافينيا لا يزال يفضل البقاء داخل صفوف برشلونة، في ظل اقتناع المدير الفني الألماني هانز فليك بإمكاناته واعتماده عليه ضمن مشروع الفريق للموسم الجديد، إلا أن العرض المالي الضخم المقدم من الهلال قد يدفع اللاعب لإعادة التفكير في مستقبله.

تحديد وجهة اللاعب

وأكدت الصحيفة المقربة من برشلونة أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد وجهة اللاعب، سواء بمواصلة مشواره مع الفريق الكتالوني أو قبول العرض السعودي والانتقال إلى الهلال.

ويرتبط رافينيا بعقد مع برشلونة يمتد حتى صيف عام 2028، وهو ما يعني أن الهلال سيحتاج إلى التوصل لاتفاق مع النادي الإسباني حال موافقة اللاعب على الرحيل.