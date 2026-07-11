نادِ أمريكي يدخل سباق التعاقد مع محمد صلاح

كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن دخول نادي سبورتنج كانساس سيتي المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) سباق التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، بعد أيام من انتهاء عقده مع ليفربول.

وذكرت صحيفة ذا أثلتيك أن النادي الأمريكي تقدم بعرض لضم قائد منتخب مصر، في إطار سعيه لإبرام صفقة كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية، لينضم إلى قائمة النجوم الذين ينشطون في الدوري الأميركي، وفي مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب الصحفي بول تينوريو، فإن انتقال صلاح إلى الدوري الأمريكي لا يزال خياراً صعباً، في ظل رغبة اللاعب في مواصلة مشواره في أوروبا، إلى جانب الاهتمام الكبير الذي تبديه أندية الدوري السعودي بالتعاقد معه.

وأشار التقرير إلى أن سبورتنج كانساس سيتي سيكون الوجهة الأقرب لصلاح إذا قرر الانتقال إلى الدوري الأميركي خلال الفترة المقبلة.

وأفادت ذا أثلتيك بأن أكثر من نادٍ في الدوري الأمريكي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع صلاح، إلا أن سبورتنج كانساس سيتي يتصدر حالياً سباق ضم النجم المصري.

ويستند النادي في تفاؤله بإتمام الصفقة إلى أن مالك أغلبية أسهمه الجديد هو بيتر مالوك الذي ينحدر من أصول مصرية، وهو ما قد يمنح النادي أفضلية في إقناع اللاعب بدراسة العرض.

اهتمام سعودي

ورغم الاهتمام الأمريكي ، تبقى الأندية السعودية المنافس الأبرز على ضم صلاح، في ظل قدرتها على تقديم عروض مالية ضخمة، خاصة من أندية مثل الهلال والاتحاد.

ويترقب الوسط الرياضي الوجهة المقبلة للنجم المصري، بعدما قاد منتخب بلاده إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.