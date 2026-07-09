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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

احفظوا التاريخ.. جوجل تكشف موعد إطلاق هواتف Pixel 11

Pixel 10
Pixel 10
شيماء عبد المنعم

بدأت شركة جوجل، إرسال الدعوات الرسمية لحضور حدث الكشف عن سلسلة هواتف Pixel 11 وساعات Pixel Watch 5، حيث حددت الشركة يوم 12 أغسطس موعدا للإعلان عن أجهزتها الجديدة.

ويأتي هذا الموعد قبل ثمانية أيام من موعد الكشف عن سلسلة Pixel 10 العام الماضي، التي أعلنت عنها جوجل في 20 أغسطس 2025. 

ومن المقرر أن يبدأ الحدث في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة و3 مساء بتوقيت المحيط الهادئ، وهو توقيت متأخر مقارنة بمعظم فعاليات الكشف عن الهواتف الذكية.

نيويورك تستضيف حدث Pixel للعام الثاني

تستضيف مدينة نيويورك فعاليات الكشف عن أجهزة Pixel للعام الثاني على التوالي، وسط توقعات بأن تركز جوجل بشكل كبير على قدرات الذكاء الاصطناعي، التي كانت محور حدث العام الماضي ومن المتوقع أن تظل في صدارة الإعلان الجديد.

وكانت ميزة Magic Cue من أبرز مزايا سلسلة Pixel 10، حيث قدمتها جوجل كأداة تهدف إلى جعل الهاتف أكثر استباقية بدلا من الاكتفاء بالاستجابة لأوامر المستخدم، لكن الميزة لم تحقق التوقعات، إذ أشارت تقارير إلى أن نحو 65% من مستخدمي Pixel 10 لم يلاحظوا أي فائدة واضحة منها.

Pixel 11

جوجل تسعى لإحياء Magic Cue بالذكاء الاصطناعي

تعتمد فكرة Magic Cue على عرض معلومات مفيدة تلقائيا عند الحاجة إليها، فعلى سبيل المثال، عند اتصال المستخدم بشركة طيران لتغيير حجز، تظهر بطاقة ذكية تحتوي على رقم الرحلة ورمز الحجز وتفاصيل خط السير دون الحاجة إلى البحث داخل رسائل البريد الإلكتروني.

وتأمل جوجل أن يؤدي إعادة تصميم النظام وزيادة التكامل مع التطبيقات إلى جعل الميزة أكثر فاعلية في هواتف Pixel 11.

وتحمل الدعوة الرسمية للحدث عبارة تشير إلى أن 12 أغسطس سيكون "ليلة وصول الجيل التالي من Pixel"، مع صورة لهاتف Pixel بإطار ذهبي.

معالج Tensor G6 بدقة تصنيع 2 نانومتر

من المتوقع أن تكون سلسلة Pixel 11 أول هواتف جوجل التي تعتمد على معالج Tensor G6 المصنوع باستخدام تقنية تصنيع بدقة 2 نانومتر من شركة TSMC.

كما سيكون المعالج أول شرائح Pixel التي تعتمد على بنية الترانزستورات Gate-All-Around، وهي تقنية تساعد على تقليل تسرب الطاقة وتحسين كفاءة الأداء، إضافة إلى رفع سرعة انتقال الترانزستورات بين حالتي التشغيل والإيقاف.

ومن المنتظر أن تشمل التشكيلة الكشف عن:

- هاتف Pixel 11
- هاتف Pixel 11 Pro
- هاتف Pixel 11 Pro XL
- هاتف Pixel 11 Pro Fold
 

تغييرات محتملة في الذاكرة والأسعار

وبسبب أزمة نقص شرائح الذاكرة، تشير التوقعات إلى أن جوجل قد تخفض ذاكرة الوصول العشوائي في الطراز الأساسي Pixel 11 من 12 جيجابايت إلى 8 جيجابايت بهدف الحفاظ على الأسعار.

كما قد يأتي الإصدار الأساسي من Pixel 11 Pro بذاكرة 12 جيجابايت بدبا من 16 جيجابايت الموجودة في سلسلة Pixel 10 Pro، مع استمرار توفير إصدارات أعلى بسعة تخزين أكبر وذاكرة 16 جيجابايت رام.

ميزة الإشعارات الجديدة Pixel Glow 

ومن أبرز المزايا المتوقعة في سلسلة Pixel 11 ميزة جديدة باسم Pixel Glow، وهي نظام إشعارات يعتمد على أضواء LED مدمجة في الجزء الخلفي من الهاتف.

وتتيح الميزة ظهور ألوان وأنماط إضاءة مختلفة عند وصول الإشعارات والهاتف مقلوبا على الطاولة، بحيث يشير كل لون أو نمط إلى نوع الإشعار أو الشخص الذي أرسله.

وسيتمكن المستخدمون، وفقا للتسريبات، من تخصيص أحد الألوان الثمانية لجهات اتصال معينة، أو ربط ألوان محددة بأنواع مختلفة من التطبيقات، مثل رسائل العمل أو المكالمات الفائتة.

كما قد تستخدم Pixel Glow للإشارة إلى حالات أخرى، مثل تشغيل Gemini للاستماع أو تسجيل الصوت، أو انخفاض البطارية بشكل حاد عبر ضوء أحمر نابض، بينما يشير الضوء الأخضر الثابت إلى اكتمال الشحن.

جوجل Pixel 11 حدث Pixel هواتف جوجل

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