جوجل تطلق Nano Banana 2 Lite.. نموذج جديد لإنشاء الصور والفيديوهات

أعلنت شركة جوجل Google، عن إطلاق نموذجها الجديد Nano Banana 2 Lite، وهو أحدث إصدار من نظامها الداخلي لتوليد الصور والفيديو بالذكاء الاصطناعي، مع تحسينات كبيرة في السرعة وخفض التكلفة مقارنة بالإصدارات السابقة، بحسب ما أكدت الشركة.

وقالت جوجل إن النموذج الجديد يتميز بزمن استجابة منخفض جدا، حيث يمكنه توليد الصور في غضون 4 ثوان فقط، ما يجعله مناسبا لإنتاج كميات كبيرة من المحتوى بسرعة عالية، خاصة في مجالات التصميم والإعلانات واختبار الأفكار البصرية.

تكلفة منخفضة للاستخدام واسع النطاق

وأوضحت الشركة أن تكلفة الاستخدام تبلغ حوالي 0.034 دولار لكل 1000 صورة، ما يجعله خيارا اقتصاديا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى إنتاج محتوى بصري بكميات كبيرة.

تطور مستمر في عائلة Nano Banana

ويأتي هذا الإصدار بعد إطلاق النسخة الأصلية من Nano Banana العام الماضي، والتي كانت مدعومة بنموذج Gemini 3.1 Flash، ثم إصدار Nano Banana 2 في فبراير الماضي، والذي قدم تحسينات في جودة الصور وواقعية أكبر في النتائج.

كما توفر جوجل نسخة أقوى باسم Nano Banana Pro، موجهة للاستخدامات الاحترافية المعقدة، مقابل تكلفة أعلى.

Nano Banana 2 Lite

نسخة خفيفة مخصصة للإنتاج السريع

ووصفت الشركة نموذج Nano Banana 2 Lite بأنه نموذج “عام عالي الأداء”، تم تحسينه خصيصا لسير العمل بكميات كبيرة High-volume workflows، مع التركيز على السرعة بدلا من التعقيد.

كما أشارت إلى أن النموذج الجديد سيحل محل الإصدارات الأقدم، التي باتت تصنف الآن ضمن النماذج “القديمة”.

توسع في أدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت جوجل عن توسيع إتاحة نموذج Gemini Omni Flash، الذي كان قد تم تقديمه خلال مؤتمر Google I/O، حيث يتيح توليد الفيديو بتكلفة تقارب 0.10 دولار لكل ثانية فيديو.

كما كشفت الشركة عن تطبيق تجريبي جديد باسم Omni Product Studio، قادر على تحويل الصور الثابتة المولدة بالذكاء الاصطناعي إلى مقاطع فيديو تسويقية “سينمائية” موجهة للتجارة الإلكترونية.

سباق متسارع رغم الجدل

ورغم الانتقادات المتزايدة لمحتوى “الذكاء الاصطناعي منخفض الجودة” أو ما يعرف بـ”AI slop”، تواصل الشركات الكبرى الاستثمار في أدوات توليد الصور والفيديو، مع تركيز واضح على الاستخدامات التجارية مثل الإعلانات وصناعة المحتوى.

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إلى توسع التعاون بين شركات الذكاء الاصطناعي واستوديوهات هوليوود، حيث وقعت جوجل مؤخرا صفقة بقيمة 75 مليون دولار مع استوديو A24، وهي خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الإبداعية.

إتاحة النموذج

أصبح نموذج Nano Banana 2 Lite متاحا الآن عبر Google AI Studio وواجهة Gemini API ومنصة Gemini Enterprise، ليحل تدريجيا محل الإصدارات السابقة ضمن منظومة جوجل للذكاء الاصطناعي التوليدي.